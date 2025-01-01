브랜드 전략
핵심 가치
Cloudflare의 믿음과 행동의 지침이 되는 원칙. 핵심 가치는 우리가 하는 모든 일의 핵심에 존재합니다.
원칙을 지킵니다.
Cloudflare의 사명은 더 나은 인터넷 구축을 지원하는 것입니다. Cloudflare에서는 장기적으로 생각하며, 어렵거나 인기가 없더라도 옳은 일을 합니다. 우리는 일관된 입장을 취하고, 관점을 공유하며, 신념을 수호합니다.
호기심이 넘칩니다.
우리는 선구적인 혁신가입니다. 우리는 관심과 배움에 대한 열망을 가지고 모든 과제에 접근하며, 영리하고 기술적으로 기민한 방식으로 고객의 문제를 해결합니다.
언제나 투명합니다.
우리는 명확하고 열린 마음으로 소통하고, 우리 정보에 모두가 접근해서 유용하게 사용하도록 하며, 실수를 할 때면 책임을 집니다. 우리 커뮤니케이션은 간결하고 직접적이며, 항상 명확한 메시지를 우선시합니다.
개성
Cloudflare에 부여된 인간적인 특성의 집합.
브랜드 개성은 소비자가 공감할 수 있는 것입니다. 효과적인 브랜드는 특정 소비자 그룹이 즐기는 일련의 일관된 특성을 통해 브랜드 자산을 증가시킵니다.
Cloudflare는 모든 분을 위해 존재합니다.
우리는 전 세계의 다양한 고객에게 서비스를 제공한다는 사실에 자부심을 느낍니다. 우리는 모든 사람이 이용할 수 있도록 명확하고 직접적으로 소통합니다.
우리는 대담합니다.
우리는 Cloudflare의 신념을 수호하며 우리 관점을 공유합니다. Cloudflare에서는 크고 장기적인 실제 문제에 대한 솔루션을 추구하기 위해 자신과 커뮤니티에 도전하기를 주저하지 않으며, 배운 내용을 기꺼이 전 세계와 공유합니다.
Cloudflare에서는 고객을 지원합니다.
우리는 조언자이자 교육자로서의 역할을 중시합니다. 우리는 연구, 인사이트, 기술 혁신을 적극적으로 공유합니다.