원칙을 지킵니다.

Cloudflare의 사명은 더 나은 인터넷 구축을 지원하는 것입니다. Cloudflare에서는 장기적으로 생각하며, 어렵거나 인기가 없더라도 옳은 일을 합니다. 우리는 일관된 입장을 취하고, 관점을 공유하며, 신념을 수호합니다.