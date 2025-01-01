개요

오렌지색 기본 색상은 브랜드를 상징하는 색상으로, 작은 레이아웃이든 전체 레이아웃이든 모든 레이아웃에 포함되어야 합니다. 주요 오렌지색은 탠저린 색이며, 이 색상은 일관성, 그래디언트, 단색을 구축하는 모든 레이아웃에서 일정하게 유지됩니다. 넉넉한 흰색 여백을 두므로 오렌지 색상이 보완되며, 덕분에 브랜드 이미지가 대담하고 단순하며 기억에 남게 됩니다. 블랙은 문자에 사용되지만, 배경색이나 플레어 그래픽 디자인 시스템의 일부로 사용해서는 안 됩니다. 보조 색상은 다이어그램과 일러스트레이션에만 사용되며 기본 그래픽으로는 사용되지 않습니다.