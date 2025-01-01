색상
개요
오렌지색 기본 색상은 브랜드를 상징하는 색상으로, 작은 레이아웃이든 전체 레이아웃이든 모든 레이아웃에 포함되어야 합니다. 주요 오렌지색은 탠저린 색이며, 이 색상은 일관성, 그래디언트, 단색을 구축하는 모든 레이아웃에서 일정하게 유지됩니다. 넉넉한 흰색 여백을 두므로 오렌지 색상이 보완되며, 덕분에 브랜드 이미지가 대담하고 단순하며 기억에 남게 됩니다. 블랙은 문자에 사용되지만, 배경색이나 플레어 그래픽 디자인 시스템의 일부로 사용해서는 안 됩니다. 보조 색상은 다이어그램과 일러스트레이션에만 사용되며 기본 그래픽으로는 사용되지 않습니다.
기본
탠저린
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C
루비 Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C
망고
Hex #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C
화이트
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00
보조
보조 색상은 글머리 기호, 디테일, 차트, 그래픽에 사용됩니다. 플레어 구성에는 보조 색상을 사용해서는 안 됩니다.
레몬
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
블루베리
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0
라즈베리
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19
블랙베리
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58
체리
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41
블랙(텍스트)
Hex #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100
그래디언트: 던
루비 탠저린 망고
루비 탠저린
탠저린 망고
그래디언트: 헤이즈
루비 탠저린 망고
루비 탠저린
탠저린 망고