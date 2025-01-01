Inscreva-se

As cores laranja originais são sinônimos da nossa marca e devem estar presentes em todos os layouts, seja apenas um pequeno detalhe ou um texto completo. O laranja principal é o Tangerina e essa cor é a constante em todos os layouts o que cria consistência, seja em degradê ou cor sólida. Um amplo espaço em branco complementa a paleta laranja e garante que a impressão da marca seja ousada, simples e memorável. O preto é usado para a tipografia, mas nunca como cor de fundo ou como parte do sistema de design gráfico do flare. As cores secundárias são usadas apenas em diagramas e ilustrações, mas nunca como elementos gráficos primários.

Primárias
Cor - Primária - Tangerina - Imagem - 902 Dimensão

Tangerina
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C

Cor - Primária - Rubi - Imagem

Rubi
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C

Cor - Primária - Manga - Imagem

Manga
Hex #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C

Cor - Primária - Branco - Imagem

Branco
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00

Secundárias

As cores secundárias são usadas para marcadores, detalhes, tabelas e gráficos. Nenhuma composição de flare deve usar as cores secundárias.

Cor - Secundária - Limão - Imagem

Limão
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0

Cor - Secundária - Mirtilo - Imagem

Mirtilo
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0

Cor - Secundária - Framboesa - Imagem

Framboesa
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19

Cor - Secundária - Amora - Imagem

Amora
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58

Cor - Secundária - Cereja - Imagem - Markdown

Cereja
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41

Cor - Secundária - Preto - Imagem

Preto (texto)
Hex #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100

Degradê: aurora
Cor - Degradê: Aurora - Rubi Tangerina Manga - Imagem

Rubi Tangerina Manga

Cor - Degradê: aurora - Rubi Tangerina - Imagem

Rubi Tangerina

Cor - Degradê: aurora - Tangerina Manga - Imagem

Tangerina Manga

Degradê: névoa
Cor - Degradê: névoa - Rubi Tangerina Manga - Imagem

Rubi Tangerina Manga

Cor - Degradê: névoa - Rubi Tangerina - Imagem

Rubi Tangerina

Cor - Degradê: névoa - Tangerina Manga - Imagem

Tangerina Manga

