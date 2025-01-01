Cor
Visão geral
As cores laranja originais são sinônimos da nossa marca e devem estar presentes em todos os layouts, seja apenas um pequeno detalhe ou um texto completo. O laranja principal é o Tangerina e essa cor é a constante em todos os layouts o que cria consistência, seja em degradê ou cor sólida. Um amplo espaço em branco complementa a paleta laranja e garante que a impressão da marca seja ousada, simples e memorável. O preto é usado para a tipografia, mas nunca como cor de fundo ou como parte do sistema de design gráfico do flare. As cores secundárias são usadas apenas em diagramas e ilustrações, mas nunca como elementos gráficos primários.
Primárias
Tangerina
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C
Rubi
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C
Manga
Hex #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C
Branco
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00
Secundárias
As cores secundárias são usadas para marcadores, detalhes, tabelas e gráficos. Nenhuma composição de flare deve usar as cores secundárias.
Limão
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
Mirtilo
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0
Framboesa
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19
Amora
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58
Cereja
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41
Preto (texto)
Hex #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100
Degradê: aurora
Rubi Tangerina Manga
Rubi Tangerina
Tangerina Manga
Degradê: névoa
Rubi Tangerina Manga
Rubi Tangerina
Tangerina Manga
Precisa de recursos?
Baixe ativos criativos, incluindo logotipos, fotografias, planos de fundo, banners, vídeos e ilustrações.