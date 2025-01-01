Przegląd

Podstawowe kolory w odcieniu pomarańczu są nieodłączną cechą naszej marki i powinny znaleźć się w każdym układzie, niezależnie od tego, czy chodzi o mały wycinek, czy o materiał drukowany od krawędzi do krawędzi. Wiodącym odcieniem pomarańczu jest mandarynkowy — jest on stałym elementem każdego układu, budując spójność, gradient lub pełny kolor. Dopełnieniem palety odcieni pomarańczu jest odpowiednie białe miejsce, które sprawia, że wrażenie marki jest odważne, proste i zapadające w pamięć. Kolor czarny jest używany jako czcionka, ale nigdy jako kolor tła ani element systemu projektowania grafiki flary. Kolory drugorzędne są używane tylko na diagramach i ilustracjach, ale nigdy jako grafika podstawowa.