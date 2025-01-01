Kolor
Przegląd
Podstawowe kolory w odcieniu pomarańczu są nieodłączną cechą naszej marki i powinny znaleźć się w każdym układzie, niezależnie od tego, czy chodzi o mały wycinek, czy o materiał drukowany od krawędzi do krawędzi. Wiodącym odcieniem pomarańczu jest mandarynkowy — jest on stałym elementem każdego układu, budując spójność, gradient lub pełny kolor. Dopełnieniem palety odcieni pomarańczu jest odpowiednie białe miejsce, które sprawia, że wrażenie marki jest odważne, proste i zapadające w pamięć. Kolor czarny jest używany jako czcionka, ale nigdy jako kolor tła ani element systemu projektowania grafiki flary. Kolory drugorzędne są używane tylko na diagramach i ilustracjach, ale nigdy jako grafika podstawowa.
Kolory główne
Mandarynka
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C
Rubin
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C
Mango
Hex #FBAD41 RGB 251, 173, 64 CMYK 0, 37, 84, 0 PMS 1365 C
Biały
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00
Kolory drugorzędne
Kolory drugorzędne są używane dla punktorów, szczegółów, wykresów i grafik. W kompozycjach bez flar nie powinny być używane kolory drugorzędne.
Cytryna
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
Jagoda
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0
Malina
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19
Jeżyna
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58
Wiśnia
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41
Czarny (text)
Hex #000000 RGB 0, 0, 0 CMYK 0, 0, 0, 100
Gradient: Świt
Rubinowa mandarynka/mango
Rubinowa mandarynka
Mandarynka/mango
Gradient: Mgła
Rubinowa mandarynka/mango
Rubinowa mandarynka
Mandarynka/mango
