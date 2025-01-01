Tipografia
Visão geral
Nossa fonte principal é a Inter, uma fonte contemporânea e flexível, sem serifa, de código aberto, projetada pelo designer/programador sueco Rasmus Andersson. É uma fonte cuidadosamente elaborada e projetada para telas de computador. Ela proporciona uma voz tipográfica consistente, legível e amigável à nossa marca.
Marca
Inter
Espessuras
Essas são as quatro espessuras usadas pela Cloudflare para criar consistência e legibilidade.
Alinhamento
Na maioria dos layouts, nossa tipografia é alinhada à esquerda. Existem cenários em que optamos por centralizar o alinhamento do texto. Isso pode depender do formato e do espaço disponível para posicionar o texto. Às vezes também centralizamos o texto em relação a outros elementos no layout.
Pré-título
Caixa: todas as letras maiúsculas
Espessura: semi-negrito
Tracking: 5%
Leading: 100%
Corpo
Caixa: frase
Espessura: normal
Tracking: -2%
Leading: 120%
Título
Caixa: frase
Espessura: semi-negrito
Tracking: -3%
Leading: 100%
URL
Caixa: frase
Espessura: média
Tracking: -3%
Leading: 100%
Subtítulo
Caixa: frase
Espessura: média
Tracking: -3%
Leading: 110%
Localização
Noto Sans CJK
Noto (abreviação para "no more tofu") é um conjunto coeso de fontes em vários idiomas.
É uma das famílias tipográficas mais abrangentes já criadas, compatível com 800 idiomas e 100 scripts. A Noto Sans deve ser usada para todos os idiomas não latinos.
Estilos
Precisa de recursos?
