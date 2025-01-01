Обзор

При использовании логотипа вместе с другими графическими элементами, свободное пространство должно составлять не менее 100 % высоты логотипа. Это даст логотипу возможность «дышать» и гарантирует, что он всегда будет выглядеть наилучшим образом. Те же правила соблюдения интервалов применяются к комбинациям логотипов программ и команд.