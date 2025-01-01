Логотип
Обзор
Будучи наиболее узнаваемым выражением нашего бренда, наш логотип играет решающую роль, помогая людям узнавать Cloudflare и ассоциировать себя с ним. При последовательном использовании он внушает уверенность и становится мощным напоминание о нашей ценности.
Основной
Наложение
Графический логотип "Cloud" размещается вертикально над логотипом и выравнивается по правому краю “E”.
Горизонталь
Форматирование или интервалы иногда учитывают только горизонтальную версию логотипа. Используйте горизонтальную версию, если пространство ограничено.
Цвет
Логотип
Черный • Hex #000000
Логотип (левый)
Мандарин • Hex #F6821F
Логотип (правый)
Манго • Hex #FBAD41
Партнер
Наложение
Это предпочтительный вариант обработки комбинации логотипов партнерской сети Cloudflare: отображается с наложением по вертикали, как показано на рисунке. Шрифт партнерской сети — Inter Medium.
Горизонталь
Если пространство ограничено, можно использовать горизонтальную версию.
Пространство между нашим логотипом и шрифтом должно быть равно высоте графического логотипа Cloudflare. Центрированная дистанционная полоса должна составлять 1/2 широты надстрочного элемента “L” в комбинации логотипа Cloudflare.
Корпоративные программы
Наложение
Это предпочтительный вариант обработки комбинации логотипов корпоративной программы Cloudflare: отображается с наложением по вертикали, как показано на рисунке.
Шрифт: Inter Medium (все заглавные)
Разрядка: 120–130 / Кернинг: оптический
Высота строки: 110 % - Правое выравнивание к логотипу Cloudflare
Кегль шрифта: Минимальный кегль шрифта составляет 85 % высоты "CLOUDFLARE" (название не должно превышать ширину логотипа Cloudflare)
Горизонталь
Форматирование или интервалы иногда учитывают только горизонтальную версию логотипа. Используйте горизонтальную версию, если пространство ограничено.
Шрифт: Inter Medium (все заглавные)
Разрядка: 120–130 / Кернинг: оптический
Кегль шрифта: Максимальный кегль шрифта достигается, когда высота заглавных букв достигает нижней части графического логотипа Cloud
(Используйте версию с наложением, если название программы выходит за пределы ширины логотипа Cloudflare)
Teams
Название команды наложено на две строки
Шрифт: Inter Medium (заглавные буквы)
Разрядка: 10 / Кернинг: оптический
Высота строки: 110 % - Правое выравнивание к логотипу Cloudflare
Кегль шрифта: Максимальный кегль шрифта составляет 118 % высоты "CLOUDFLARE" (название не должно превышать ширину логотипа Cloudflare)
Название команды с наложением на три строки
Шрифт: Inter Medium (все заглавные)
Разрядка: 10 / Кернинг: оптический
Высота строки: 110 % - Правое выравнивание к логотипу Cloudflare
Кегль шрифта: Минимальный кегль шрифта составляет 118 % высоты "CLOUDFLARE" (название не должно превышать ширину логотипа Cloudflare)
Пространство
Обзор
При использовании логотипа вместе с другими графическими элементами, свободное пространство должно составлять не менее 100 % высоты логотипа. Это даст логотипу возможность «дышать» и гарантирует, что он всегда будет выглядеть наилучшим образом. Те же правила соблюдения интервалов применяются к комбинациям логотипов программ и команд.
Наложение
Горизонтальный
Графический логотип
Наложение
Горизонтальный
Размеры
Основной
Рекомендуемый минимальный размер: ширина 0,7 дюйма (при наложении) или 1 дюйм (по горизонтали) для вывода на печать и ширина 75 пикселей (при наложении) или 100 пикселей (по горизонтали) для цифрового вывода.
Партнерская сеть
Рекомендуемый минимальный размер: ширина 1 дюйм (при наложении) или 1,25 дюйма (по горизонтали) для вывода на печать и ширина 75 пикселей (при наложении) или 100 пикселей (по горизонтали) для цифрового вывода.
Фон
Использование
Мы часто используем цвета бренда в качестве фона для визуальных элементов веб-сайтов, презентаций и печатной продукции, если такой фон не ухудшает удобочитаемость и не влияет на нее.
Рубин
Используйте наш белый логотип, чтобы гарантировать отсутствие влияния на удобочитаемость.
Переход (рассвет)
Используйте наш белый логотип, чтобы гарантировать отсутствие влияния на удобочитаемость.
Белый
Используйте наш стандартный логотип, чтобы гарантировать отсутствие влияния на удобочитаемость.
Светлый (позитивный логотип)
Черные версии логотипа не являются предпочтительными, но могут использоваться в рекламных целях или для поддержки социальных аспектов (в основном на платформах социальных сетей) или когда существуют ограничения в отношении дизайна или печати, например газеты.
Мандарин
Используйте наш белый логотип, чтобы гарантировать отсутствие влияния на удобочитаемость.
Переход (дымка)
Используйте наш белый логотип, чтобы гарантировать отсутствие влияния на удобочитаемость.
Черный
Используйте наш стандартный логотип, чтобы гарантировать отсутствие влияния на удобочитаемость.
Темный (негативный логотип)
Белая версия логотипа может использоваться на темном фоне.
Чего следует избегать
Поддерживайте согласованность Важно, чтобы внешний вид логотипа оставался единообразным. Логотип не должен каким-либо образом изменяться. Логотип не должен каким-либо образом изменяться.
Не добавляйте новые эффекты
Не заполняйте вспышку ("flare") цветом
Придерживайтесь утвержденных логотипов Ориентация, цвет и структура логотипа должны оставаться такими, как указано в настоящем документе — без исключений.
Не изменяйте цвета
Не размещайте логотип на перегруженных деталями фотографиях
Придерживайтесь утвержденных комбинаций логотипов В логотипе партнерской сети сохраняются те же три цвета, что и в логотипе Cloudflare. (мандарин, манго, черный)
Не создавайте новые макеты
Не используйте черный логотип на оранжевом фоне
Нужны ресурсы?
Загрузите креативные ресурсы, включая логотипы, фотографии, фоны, баннеры, видео и иллюстрации.