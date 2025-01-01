Зарегистрироваться

Логотип

Обзор

Будучи наиболее узнаваемым выражением нашего бренда, наш логотип играет решающую роль, помогая людям узнавать Cloudflare и ассоциировать себя с ним. При последовательном использовании он внушает уверенность и становится мощным напоминание о нашей ценности.

Основной
Наложение Изображение

Наложение
Графический логотип "Cloud" размещается вертикально над логотипом и выравнивается по правому краю “E”.

Горизонталь Изображение

Горизонталь
Форматирование или интервалы иногда учитывают только горизонтальную версию логотипа. Используйте горизонтальную версию, если пространство ограничено.

Цвет
Логотип Тип

Логотип
Черный • Hex #000000

Графический логотип (слева)

Логотип (левый)
Мандарин • Hex #F6821F

Графический логотип (справа)

Логотип (правый)
Манго • Hex #FBAD41

Партнер
Партнер - Изображение

Наложение
Это предпочтительный вариант обработки комбинации логотипов партнерской сети Cloudflare: отображается с наложением по вертикали, как показано на рисунке. Шрифт партнерской сети — Inter Medium.

Партнер - Карта - Горизонталь Изображение

Горизонталь
Если пространство ограничено, можно использовать горизонтальную версию.
Пространство между нашим логотипом и шрифтом должно быть равно высоте графического логотипа Cloudflare. Центрированная дистанционная полоса должна составлять 1/2 широты надстрочного элемента “L” в комбинации логотипа Cloudflare.

Корпоративные программы
Корпоративные программы - Наложение - Изображение

Наложение
Это предпочтительный вариант обработки комбинации логотипов корпоративной программы Cloudflare: отображается с наложением по вертикали, как показано на рисунке.

Шрифт: Inter Medium (все заглавные)
Разрядка: 120–130 / Кернинг: оптический
Высота строки: 110 % - Правое выравнивание к логотипу Cloudflare
Кегль шрифта: Минимальный кегль шрифта составляет 85 % высоты "CLOUDFLARE" (название не должно превышать ширину логотипа Cloudflare)

Корпоративные программы - Горизонталь - Изображение

Горизонталь
Форматирование или интервалы иногда учитывают только горизонтальную версию логотипа. Используйте горизонтальную версию, если пространство ограничено.

Шрифт: Inter Medium (все заглавные)
Разрядка: 120–130 / Кернинг: оптический
Кегль шрифта: Максимальный кегль шрифта достигается, когда высота заглавных букв достигает нижней части графического логотипа Cloud
(Используйте версию с наложением, если название программы выходит за пределы ширины логотипа Cloudflare)

Teams
Логотип - Команды - Название команды с наложением на две строки

Название команды наложено на две строки
Шрифт: Inter Medium (заглавные буквы)
Разрядка: 10 / Кернинг: оптический
Высота строки: 110 % - Правое выравнивание к логотипу Cloudflare
Кегль шрифта: Максимальный кегль шрифта составляет 118 % высоты "CLOUDFLARE" (название не должно превышать ширину логотипа Cloudflare)

Логотип - Команды - Название команды с наложением на три строки - Изображение

Название команды с наложением на три строки

Шрифт: Inter Medium (все заглавные)
Разрядка: 10 / Кернинг: оптический
Высота строки: 110 % - Правое выравнивание к логотипу Cloudflare
Кегль шрифта: Минимальный кегль шрифта составляет 118 % высоты "CLOUDFLARE" (название не должно превышать ширину логотипа Cloudflare)

Пространство

Обзор
При использовании логотипа вместе с другими графическими элементами, свободное пространство должно составлять не менее 100 % высоты логотипа. Это даст логотипу возможность «дышать» и гарантирует, что он всегда будет выглядеть наилучшим образом. Те же правила соблюдения интервалов применяются к комбинациям логотипов программ и команд.

Логотип - Пространство - Столбец из трех карт - Наложение

Наложение

Логотип - Пространство - Столбец из трех карт - По горизонтали - Изображение

Горизонтальный

Логотип - Пространство - Столбец из трех карт - Графический логотип - Изображение

Графический логотип

Логотип - Пространство - Столбец из двух карт - Наложение - Изображение

Наложение

Логотип - Пространство - Столбец из двух карт - Горизонталь - Изображение

Горизонтальный

Размеры
Логотип - Размер - Основной - Изображение

Основной
Рекомендуемый минимальный размер: ширина 0,7 дюйма (при наложении) или 1 дюйм (по горизонтали) для вывода на печать и ширина 75 пикселей (при наложении) или 100 пикселей (по горизонтали) для цифрового вывода.

Логотип - Размер - Партнерская сеть - Изображение

Партнерская сеть
Рекомендуемый минимальный размер: ширина 1 дюйм (при наложении) или 1,25 дюйма (по горизонтали) для вывода на печать и ширина 75 пикселей (при наложении) или 100 пикселей (по горизонтали) для цифрового вывода.

Фон

Использование
Мы часто используем цвета бренда в качестве фона для визуальных элементов веб-сайтов, презентаций и печатной продукции, если такой фон не ухудшает удобочитаемость и не влияет на нее.

Рекомендации по использованию бренда - Логотип - Фон - Рубин - Изображение

Рубин
Используйте наш белый логотип, чтобы гарантировать отсутствие влияния на удобочитаемость.

Логотип - Фон - Переход (рассвет) - Изображение

Переход (рассвет)
Используйте наш белый логотип, чтобы гарантировать отсутствие влияния на удобочитаемость.

Логотип - Фон - Белый - Изображение

Белый
Используйте наш стандартный логотип, чтобы гарантировать отсутствие влияния на удобочитаемость.

Рекомендации по использованию бренда - Логотип - Фон - Белый - Изображение

Светлый (позитивный логотип)
Черные версии логотипа не являются предпочтительными, но могут использоваться в рекламных целях или для поддержки социальных аспектов (в основном на платформах социальных сетей) или когда существуют ограничения в отношении дизайна или печати, например газеты.

Логотип - Фон - Мандарин - Изображение

Мандарин
Используйте наш белый логотип, чтобы гарантировать отсутствие влияния на удобочитаемость.

Логотип - Фон - Переход (дымка) - Изображение

Переход (дымка)
Используйте наш белый логотип, чтобы гарантировать отсутствие влияния на удобочитаемость.

Логотип - Фон - Черный - Изображение

Черный
Используйте наш стандартный логотип, чтобы гарантировать отсутствие влияния на удобочитаемость.

Логотип - Фон - Темный (негативный логотип) - Изображение

Темный (негативный логотип)
Белая версия логотипа может использоваться на темном фоне.

Чего следует избегать
Логотип - Чего следует избегать - Поддерживайте согласованность - Изображение

Поддерживайте согласованность Важно, чтобы внешний вид логотипа оставался единообразным. Логотип не должен каким-либо образом изменяться. Логотип не должен каким-либо образом изменяться.

Рекомендации по использованию бренда - Логотип - Чего следует избегать - Не добавляйте новые эффекты - Изображение

Не добавляйте новые эффекты

Логотип - Чего следует избегать - Не заполняйте вспышку ("flare") цветом - Изображение

Не заполняйте вспышку ("flare") цветом

Рекомендации по использованию бренда - Логотип - Чего следует избегать - Используйте утвержденные логотипы - Изображение

Придерживайтесь утвержденных логотипов Ориентация, цвет и структура логотипа должны оставаться такими, как указано в настоящем документе — без исключений.

Логотип - Чего следует избегать - Не изменяйте цвета - Изображение

Не изменяйте цвета

Рекомендации по использованию бренда - Логотип - Чего следует избегать - Не размещайте логотип на перегруженных деталями иллюстрациях - Изображение

Не размещайте логотип на перегруженных деталями фотографиях

Логотип - Чего следует избегать - Придерживайтесь одобренных комбинаций логотипов - Изображение

Придерживайтесь утвержденных комбинаций логотипов В логотипе партнерской сети сохраняются те же три цвета, что и в логотипе Cloudflare. (мандарин, манго, черный)

Рекомендации по использованию бренда - Логотип - Чего следует избегать - Не добавляйте новые макеты - Изображение

Не создавайте новые макеты

Логотип - Чего следует избегать - Не используйте визуальные клише - Изображение

Не используйте черный логотип на оранжевом фоне

Нужны ресурсы?

Загрузите креативные ресурсы, включая логотипы, фотографии, фоны, баннеры, видео и иллюстрации.