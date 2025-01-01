複製文章連結

什麽是 HTTPS 檢查？

HTTPS 檢查是透過使用與網路連線上的中間人攻擊相同的技術來檢查加密 Web 流量的過程。這是一些企業網路裝置、防火牆和威脅管理產品的一項功能。

組織可能想要檢查 HTTPS 流量，以尋找惡意程式碼、識別資料外流嘗試，並封鎖對特定網站的存取。惡意程式碼帶來了安全問題，因為它可能使企業運作癱瘓、竊取資料或使檔案無法存取。

HTTPS 檢查有許多名稱，包括 SSL 檢查、TLS 檢查、TLS 中斷和檢查以及 HTTPS 攔截。

HTTPS 檢查是如何進行的？

當組織使用 HTTPS 檢查來保護自己免受惡意程式碼的攻擊時，他們會使用一種產品來建立兩個單獨的加密連線，並模擬用戶端和伺服器。該產品搜尋要封鎖的惡意威脅，而不讓用戶端知道並沒有一個經過驗證的端對端連線。

舉個例子，假設一個學生在課堂上給朋友傳遞一張紙條，卻沒有意識到坐在他們之間的人可以閱讀訊息的內容。在這種情況下，訊息傳送者認為紙條在傳輸過程中是密封的，卻沒有意識到它可以在沒有任何明顯跡象的情況下打開和合上。HTTPS 檢查與此範例的一個重要不同點就是，訊息寄送者甚至不知道中間人的存在。

通常，當網站使用 TLS 時，用戶端裝置（使用者的電腦或智慧型手機）直接連接到網站的主機伺服器並設定加密連線。建立加密連線後，用戶端和伺服器之間的流量完全加密，中間沒有人可以檢視流量。

在 HTTPS 檢查期間，產品設定了兩個 SSL 連線——一個到伺服器，一個到用戶端。從用戶端的角度來看，它直接連接到伺服器，沒有中間人。相反，流量被重新導向到模仿網站的檢查產品。它具有查看、更改和封鎖內容的能力。

安全流量如何傳播惡意程式碼？

在網際網路的早期，流量透過 HTTP 以純文字形式傳送。這意味著沒有任何東西是加密的，如果有人攔截流量，其所有的資料都會暴露。

採用 HTTPS（HTTP 的安全版本），流量是加密的。用戶端和伺服器透過來回通訊的過程建立一個安全連線。

HTTPS 保護網際網路流量不被未授權方監控。但是，它也可以幫助惡意行為者隱藏他們的蹤跡。HTTPS 加密並隱藏各種資料，無論是個人的銀行資料還是來自攻擊者的惡意程式碼。

瀏覽器用於 HTTPS 連線的掛鎖圖示標誌著使用者和伺服器之間的資料是加密的，而不是說網站的一切都能保證免受攻擊或窺探。由受信任的公司（如金融機構）營運的網站可能存在安全性漏洞，並在不知不覺中對使用者構成威脅。另外，攻擊者可以建立一個看起來安全的惡意網站，因為它有 SSL 憑證，且會加密流量。

HTTPS 檢查有哪些風險？

如果操作不當，HTTPS 檢查可能會造成安全性漏洞。對於正常的、未經檢查的流量，瀏覽器可以驗證端對端的連線——確認憑證有效可確保用戶端正在與擁有網域的伺服器進行通訊。

檢查會中斷這一過程，如果不充分注意，則會帶來一些問題：

檢查後加密可能不太安全，特別是當檢查產品不使用當前的加密標準時

一些檢查產品無法正確驗證憑證鏈結，這增加了來自犯罪分子的單獨中間人攻擊的機會

瀏覽器經常會自動更新以解決新的安全問題，但檢查產品可能會落後于安全最佳做法，如支援最新版本的 Transport Layer Security (TLS) 通訊協定

HTTPS 檢查有哪些好處？

HTTPS 檢查提供：

對網路流量和潛在風險的更大的可見度

更可能封鎖對組織網路進行惡意攻擊

增強執行公司安全性原則的能力

HTTPS 檢查有哪些替代方案？

關於對抗隱藏在 HTTPS 流量中的惡意程式碼，尚不存在廣泛接受的單一方法。一些可以提供幫助的措施包括：

瞭解 Cloudflare Gateway 如何封鎖惡意程式碼和其他風險，同時提供近乎即時的流量監控。