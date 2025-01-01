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什么是 HTTPS 检查？

HTTPS 检查是通过使用与网络连接上的在途攻击相同的技术来检查加密 Web 流量的过程。这是一些企业网络设备、防火墙和威胁管理产品的一项功能。

组织可能想要检查 HTTPS 流量，以寻找恶意软件、识别数据外泄尝试，并阻止对特定网站的访问。恶意软件带来了安全问题，因为它可能使企业运作瘫痪、窃取数据或使文件无法访问。

HTTPS 检查有许多名称，包括 SSL 检查、TLS 检查、TLS 中断和检查以及 HTTPS 拦截。

HTTPS 检查是如何进行的？

当组织使用 HTTPS 检查来保护自己免受恶意软件的攻击时，他们会使用一种产品来建立两个单独的加密连接，并模拟客户端和服务器。该产品搜索要阻止的恶意威胁，而不让客户端知道并没有一个经过验证的端到端连接。

举个例子，假设一个学生在课堂上给朋友传递一张纸条，却没有意识到坐在他们之间的人可以阅读消息的内容。在这种情况下，消息发送者认为纸条在传输过程中是密封的，却没有意识到它可以在没有任何明显迹象的情况下打开和关上。HTTPS 检查与此示例的一个重要不同点就是，消息发送者甚至不知道中间人的存在。

通常，当网站使用 TLS 时，客户端设备（用户的计算机或智能手机）直接连接到网站的主机服务器并设置加密连接。建立加密连接后，客户端和服务器之间的流量完全加密，中间中没有人可以查看流量。

在 HTTPS 检查期间，产品设置了两个 SSL 连接——一个到服务器，一个到客户端。从客户端的角度来看，它直接连接到服务器，没有中间人。相反，流量被重定向到冒充网站的检查产品。它具有查看、更改和阻止内容的能力。

安全流量如何传播恶意软件？

在互联网的早期，流量通过 HTTP 以明文形式发送。这意味着没有任何东西是加密的，如果有人拦截流量，其所有的数据都会暴露。

采用 HTTPS（HTTP 的安全版本），流量是加密的。客户端和服务器通过来回通信的过程建立一个安全连接。

HTTPS 保护互联网流量不被未授权方监控。但是，它也可以帮助恶意行为者隐藏他们的踪迹。HTTPS 加密并隐藏各种数据，无论是个人的银行数据还是来自攻击者的恶意软件。

浏览器用于 HTTPS 连接的挂锁图标标志着用户和服务器之间的数据是加密的，而不是说网站的一切都能保证免受攻击或窥探。由受信任的公司（如金融机构）运营的网站可能存在安全漏洞，并在不知不觉中对用户构成威胁。另外，攻击者可以建立一个看起来安全的恶意网站，因为它有 SSL 证书，且会加密流量。

HTTPS 检查有哪些风险？

如果操作不当，HTTPS 检查可能会造成安全漏洞。对于正常的、未经检查的流量，浏览器可以验证端到端的连接——验证证书是否有效可确保客户端与拥有域的服务器进行通信。

检查会中断这一过程，如果不充分注意，则会带来一些问题：

检查后加密可能不太安全，特别是当检查产品不使用当前的加密标准时

一些检查产品无法正确验证证书链，这增加了来自犯罪分子的单独在途攻击的机会

浏览器经常会自动更新以解决新的安全问题，但检测产品可能会落后于安全最佳实践，如支持最新版本的 Transport Layer Security (TLS) 协议

HTTPS 检查有哪些好处？

HTTPS 检查提供：

对网络流量和潜在风险的更大的可视性

更可能阻止对组织网络进行恶意攻击

增强执行公司安全政策的能力

HTTPS 检查有哪些替代方案？

关于对抗隐藏在 HTTPS 流量中的恶意软件，尚不存在广泛接受的单一方法。一些可以提供帮助的措施包括：

了解 Cloudflare Gateway 如何阻止恶意软件和其他风险，同时提供近乎实时的流量监控。