為什麼要縮小 Javascript 程式碼？

JavaScript 縮製可以透過減小檔案大小來提高網頁效能。
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縮製也稱為最小化，是在不改變其功能的情況下從 JavaScript 原始程式碼中移除所有不必要字元的過程。這包括移除空白字元、註釋和分號，以及使用更短的變數名稱和函數。JavaScript 程式碼的縮製可以讓檔案大小緊湊。
例如，下面是縮製之前和之後的程式碼區塊：
縮製之前：八行程式碼
縮製後：單行程式碼
縮製可加快網頁載入速度，從而改善網站體驗，使訪客和搜尋引擎都感到滿意。
縮製會產生壓縮檔案，這使其成為 Web 效能的最佳做法。那麼，為什麼不編寫已經縮製的程式碼呢？
JavaScript 程式碼是為了人類並且也是由人類來編寫的，他們需要空格、格式和註釋才能理解程式碼並進行偵錯。編寫程式碼後，可以使用縮製軟體以提高效能。因為瀏覽器不需要理解程式碼就可以執行。
由於主題、外掛程式和伺服器環境等網站相關變數，縮製可能會破壞複雜的指令碼。此外，縮製必須與其他效能調整一起完成。就其本身而言，它可能不會帶來顯著的收益。縮製還會引入難以偵錯的錯誤。
儘管存在這些缺點，但為了潛在的效能提升，縮製通常值得嘗試。同時瞭解如何縮小 CSS。