为什么要极简化JavaScript代码？

通过减小文件大小，JavaScript极简化可以提高网页性能。
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极简化，也称为最小化，是从JavaScript源代码中删除所有不必要的字符而不改变其功能的过程。这包括删除空格、注释和分号，以及使用较短的变量名和函数。JavaScript代码极简化可缩小文件大小。
例如，这是极简化前后的代码块：
极简化之前：八行代码
极简化之后：一行代码
极简化加快了网页加载速度，从而改善了网站体验，使访问者和搜索引擎都很满意。
极简化会生成更紧凑的文件，这使其成为Web性能的最佳实践。那么，为什么不直接编写极简化的代码呢？
JavaScript代码是为了人类并且也是由人来编写的，因此需要空格、格式和注释才能理解和调试代码。编写代码后，可以使用极简化软件以提高性能。这是因为浏览器不需要去理解代码，而是执行代码。
由于主题、插件和服务器环境等站点所依靠的变量，极简化可能会破坏复杂的脚本。此外，必须结合其他性能调整来进行最小化。就其本身而言，它可能不会带来重大收益，但可能还会引入难以调试的错误。
尽管存在这些缺点，但为了获得潜在的性能提升，最小化通常还是值得尝试的。同时了解如何精简 CSS。