为什么要极简化JavaScript代码？

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JavaScript的极简化是什么？

极简化，也称为最小化，是从JavaScript源代码中删除所有不必要的字符而不改变其功能的过程。这包括删除空格、注释和分号，以及使用较短的变量名和函数。JavaScript代码极简化可缩小文件大小。

例如，这是极简化前后的代码块：

极简化之前：八行代码

极简化之后：一行代码

极简化加快了网页加载速度，从而改善了网站体验，使访问者和搜索引擎都很满意。

极简化与混淆、压缩、加密或丑化之间有何不同？

丑化： 这与极简化的实质基本相同。Uglify JS 是用于缩小 JavaScript 文件的 JavaScript库。“Uglify”一个 JavaScript 文件就是使用 Uglify 将其缩小。丑化可提高性能，但同时降低了可读性。

这与极简化的实质基本相同。Uglify JS 是用于缩小 JavaScript 文件的 JavaScript库。“Uglify”一个 JavaScript 文件就是使用 Uglify 将其缩小。丑化可提高性能，但同时降低了可读性。 加密： 这是将称为明文数据的数据转换为编码数据的过程。这种加密或编码后的数据称为密文，并且需要密钥才能对其进行解密。浏览器无法执行加密的代码。加密是一种安全功能，不一定会减小文件的大小。

这是将称为明文数据的数据转换为编码数据的过程。这种加密或编码后的数据称为密文，并且需要密钥才能对其进行解密。浏览器无法执行加密的代码。加密是一种安全功能，不一定会减小文件的大小。 混淆： 此过程用于隐藏业务逻辑。修改后代码使人类无法读取。这使逆向工程变得困难。混淆与加密的不同之处在于，计算机仍然能够理解和执行代码。通过更改变量、函数和成员的名称来完成混淆。这会导致文件大小的减少并提高性能，尽管这并不是混淆的主要目标。

此过程用于隐藏业务逻辑。修改后代码使人类无法读取。这使逆向工程变得困难。混淆与加密的不同之处在于，计算机仍然能够理解和执行代码。通过更改变量、函数和成员的名称来完成混淆。这会导致文件大小的减少并提高性能，尽管这并不是混淆的主要目标。 压缩：数据压缩是一种减少呈现数据所需位数的过程。数据压缩可以释放硬盘驱动器上的宝贵空间，加快文件传输速度，并降低网络带宽成本。某些文件（例如 Microsoft Word 文件）可能可以压缩到其原始大小的 90％。

开发人员为什么不一开始就编写极简化的代码？

极简化会生成更紧凑的文件，这使其成为Web性能的最佳实践。那么，为什么不直接编写极简化的代码呢？

JavaScript代码是为了人类并且也是由人来编写的，因此需要空格、格式和注释才能理解和调试代码。编写代码后，可以使用极简化软件以提高性能。这是因为浏览器不需要去理解代码，而是执行代码。

极简化的缺点是什么？

由于主题、插件和服务器环境等站点所依靠的变量，极简化可能会破坏复杂的脚本。此外，必须结合其他性能调整来进行最小化。就其本身而言，它可能不会带来重大收益，但可能还会引入难以调试的错误。

尽管存在这些缺点，但为了获得潜在的性能提升，最小化通常还是值得尝试的。同时了解如何精简 CSS。