什么是图像优化器？| 如何缩小图像大小

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什么是图像优化器？

图像优化器是能够使图像文件变小的服务、产品或库。通常，图像优化器将通过压缩和调整图像大小来减小图像文件的大小，在理想情况下也不会过多地损害图像质量。这可以用于优化 Web 图像，因为较小的图像只需更少的时间即可加载到用户的浏览器，从而提高网站速度和性能。

为什么需要减小图像大小？

网页上显示的所有图像都必须先由用户的浏览器下载，然后才能显示。图像越大（就文件大小，而不是尺寸而言），下载时间就越长，占用的带宽也就越大。如果用户使用移动设备，下载大图像时也会消耗大量数据流量。

因此，减小图像大小对于网站性能至关重要，而网站性能对于 SEO 以及保持用户在网站上的活跃度至关重要。Google 优先考虑能够快速加载的网站，如果网页需要较长的加载时间，用户更可能跳出，转化的可能性将降低。

如何减少图像文件的大小？

减少图像大小的第一步是缩小图像尺寸。例如，一般网站无需 3,000 像素宽度的图像。（实际上，大多数台式机显示器的宽度为 1,920 像素或以下。）调整图像尺寸可以在不影响图像质量的情况下减少文件大小。

此外还可以压缩图像。图像压缩器（例如 Photoshop 的“另存为 Web 图像”功能）可以将 JPEG 文件压缩至更低的分辨率级别，同时图像看起来基本和压缩前一样。但是，图像仍应显得专业，而非像素化。当分辨率达到某个临界点时，相应的性能提升将不足以弥补图像质量的损失。测试很重要；图像在大型显示器和小型智能手机屏幕上均应显得专业。

除了调整图像尺寸或压缩图像外，还有其他方法可以优化图像吗？

图像的文件格式会影响文件的大小。网络上的大多数图像都是 JPEG 格式，而不是 PNG 或 GIF 格式。这是因为 JPEG 格式的图片最容易调整质量（这会影响文件大小）。JPEG 文件是有损压缩，这意味着它们在压缩后会丢失视觉信息。因此，通过压缩可以大大减少 JPEG 文件的大小，而 GIF 和 PNG 文件通常无法做到这一点（两者都是无损压缩）。

CDN 如何加速图像加载？

CDN 或内容交付网络是分布在世界各地的一组服务器，用于存储和传输内容（包括图像）给最终用户。CDN 服务器针对速度进行了优化，与源站相比，它们与最终用户的距离更近，从而可以减少延迟并加快通过 Internet 传送的图像、视频和其他内容的加载速度。了解有关 Cloudflare CDN 的更多信息。

什么是图片 SEO 优化？

图像搜索引擎优化和图像优化是分开的，但彼此相关。减少图像文件大小确实可以缩短加载时间，从而有助于优化图像搜索，Google 鼓励开发人员尽可能压缩图像。

但是，要真正优化图像搜索，开发人员应：