O que é minificação no JavaScript?

A minificação, também conhecida como minimização, é o processo de remover todos os caracteres desnecessários do código fonte do JavaScript sem alterar sua funcionalidade. Isto inclui a remoção de espaços em branco, comentários e ponto-e-vírgula, juntamente com o uso de nomes e funções de variáveis mais curtas. A minificação do código do JavaScript resulta em um arquivo de tamanho compacto.

Por exemplo, aqui está um bloco de código antes e depois da minificação:

Antes da minificação: oito linhas de código

Após a minificação: Uma única linha de código

A minificação acelera o carregamento da página web, melhorando assim a experiência do site, deixando tanto os visitantes como os mecanismos de pesquisa satisfeitos.

Qual a diferença entre minificação e ofuscação, compactação, criptografia ou uglificação?

Uglificação: Basicamente, é o mesmo que minificação. Uglify JS é uma biblioteca JavaScript para a minificação de arquivos JavaScript. "Uglificar" um arquivo JavaScript é minificá-lo usando Uglify. A uglificação melhora o desempenho reduzindo, ao mesmo tempo, a legibilidade.

É o processo de tradução de dados, chamados de dados simples, em dados codificados. Esses dados criptografados, ou codificados, são conhecidos como texto cifrado e precisam de uma chave secreta para descriptografá-los. O navegador não pode executar códigos criptografados. A criptografia é um recurso de segurança, e não necessariamente reduz o tamanho de um arquivo. Ofuscação: Este processo é empregado a fim de ocultar a lógica comercial. O código é modificado de tal forma que se torna ilegível para os seres humanos. Isto torna a engenharia reversa difícil. A ofuscação é diferente da criptografia, pois os computadores ainda são capazes de entender e executar o código. A ofuscação é realizada alterando-se os nomes das variáveis, funções e membros. A redução do tamanho do arquivo resultante desse processo também melhora o desempenho, embora este não seja o objetivo principal da ofuscação.

Por que os desenvolvedores não escrevem códigos minificados desde o início?

A minificação resulta em arquivos compactos, o que a torna uma prática recomendada de desempenho na web. Então, por que não escrever um código que já esteja minificado?

O código JavaScript é escrito para, e por, seres humanos, que precisam de espaço em branco, formatação e comentários para poder entender e depurar o código. Depois que o código for escrito, o software de minificação pode ser usado para melhorar o desempenho, uma vez que os navegadores podem executar o código sem precisar entendê-lo.

Quais são as desvantagens da minificação?

A minificação pode separar scripts complicados devido às variáveis dependentes do site, como temas, plug-ins e ambiente de servidor. Além disso, a minificação deve ser feita em conjunto com outro ajuste de desempenho. Por si só, pode não proporcionar ganhos significativos. A minificação também pode introduzir erros difíceis de depurar.

Apesar dessas desvantagens, geralmente vale a pena tentar a minificação para obter possíveis ganhos de desempenho. Saiba como minificar o CSS também.