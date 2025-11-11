Cloudflare로 섀도우 IT 및 AI 발견 통합 플랫폼으로 가시성과 제어 능력 강화

SaaS 애플리케이션은 하이브리드 근무 환경을 지원하는 데 필요한 유연성과 민첩성을 제공합니다. 그러나 승인되지 않은 SaaS 애플리케이션과 AI 도구를 사용하면 새로운 보안 위험이 초래될 수 있습니다.

Cloudflare의 SASE 플랫폼은 전 세계 어디서나 생성형 AI 및 최신 협업 도구를 포함한 SaaS 애플리케이션 액세스 관리를 간소화합니다. 애플리케이션 사용에 대한 가시성을 높이고, 접근을 엄격하게 제어하며, 데이터를 보호하는 동시에 직원들이 생산성을 유지할 수 있는 도구를 제공하세요.