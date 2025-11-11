SaaS 애플리케이션은 하이브리드 근무 환경을 지원하는 데 필요한 유연성과 민첩성을 제공합니다. 그러나 승인되지 않은 SaaS 애플리케이션과 AI 도구를 사용하면 새로운 보안 위험이 초래될 수 있습니다.
Cloudflare의 SASE 플랫폼은 전 세계 어디서나 생성형 AI 및 최신 협업 도구를 포함한 SaaS 애플리케이션 액세스 관리를 간소화합니다. 애플리케이션 사용에 대한 가시성을 높이고, 접근을 엄격하게 제어하며, 데이터를 보호하는 동시에 직원들이 생산성을 유지할 수 있는 도구를 제공하세요.
직원들이 사용하는 모든 SaaS 애플리케이션을 찾아냅니다. 섀도우 IT와 생성형 AI 도구 사용을 관리하면서 데이터 보호를 강화하고 규제를 준수합니다.
SaaS 애플리케이션에 대한 액세스를 다시 확보합니다. 승인되지 않은 도구에 대한 직원 사용을 제한하거나, 승인된 애플리케이션 테넌트 또는 대체 리소스로 리디렉션하세요.
SaaS 애플리케이션과 AI를 통해 데이터 유출 위험을 줄이고 직원들이 중요한 정보와 규제 대상 정보를 공유하는 것을 방지합니다.
최신화된 액세스 전략을 사용하여 수작업을 줄입니다. 모든 인터넷 리소스에 걸쳐 일관된 액세스 정책을 적용하는 동시에 포괄적인 가시성을 유지합니다.
Cloudflare를 통해 조직 내 SaaS 및 AI 도구 사용을 발견할 수 있습니다. 누가 어떤 도구를 언제, 어디서 사용하는지 이해한 후 중앙 집중식 대시보드에서 조치를 취하세요.
SaaS 및 AI 도구 전반에서 발생한 애플리케이션 활동을 범주별로 자세하게 확인하세요. 보안 전략을 목표로 전체 사용 동향을 확인하세요.
각 애플리케이션의 승인 상태를 표시하여 승인된 도구와 승인되지 않은 도구, 그리고 아직 검토 중인 애플리케이션까지 구분하세요.
보안 정책을 적용하여 승인되지 않은 도구를 차단하고, 직원을 승인된 애플리케이션 테넌트 또는 대체 리소스로 리디렉션하거나, 사용량에 제한을 두세요.
DLP 규칙을 구현하고, 파일 업로드와 같은 작업을 제한하거나, 아직 검토 중인 애플리케이션의 세션을 격리하여 데이터 노출 위험을 줄이세요.
게임 제작사를 대신하여 게임을 운영하는 Mynet에서는 80개가 넘는 최고의 타이틀 포트폴리오를 구축했습니다. 이 회사는 하이브리드 근무로 전환하면서 VPN에 의존하지 않고도 SaaS 애플리케이션 및 기타 리소스에 안전하��게 액세스할 수 있는 방법을 제공해야 했습니다.
Mynet에서는 Cloudflare Access를 도입하고, 싱글 사인온(SSO)을 사용하여 클라우드 콘솔, SaaS 애플리케이션, 백오피스 도구에 대한 안전한 액세스를 보장했습니다. 그 결과 Mynet에서는 원격 액세스를 간소화하고 사용자 성능을 개선하며 보안을 강화할 수 있었습니다.
SASE 전략의 일환으로 Cloudflare의 통합 클라우드 네이티브 플랫폼을 사용하면 내부 액세스에 대한 가시성과 제어력을 다시 확보할 수 있습니다.
API 및 Terraform을 통한 통합 관리, 유연한 온램프(on-ramp), 직관적 자동화를 통해 신규 애플리케이션과 사용자를 신속하게 추가하세요.
Cloudflare의 모든 데이터 센터에서 실행되도록 설계된 보안 서비스를 통해 어디에서나 일관된 낮은 대기 시간 성능을 제공합니다.
하나의 제어창과 원하는 순서로 배포할 수 있도록 구성 가능한 클라우드 네이티브 서비스를 통해 SASE 구현을 더욱 효율적으로 개선하세요.
퍼블릭 및 프라이빗 트래픽을 위한 기존 포인트 솔루션을 통합하고 보안 및 네트워킹 현대화를 위한 노력을 가속화하세요.