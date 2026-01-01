Les cyberattaques visant les institutions financières de toutes les tailles sont en hausse et le FFIEC exige des banques qu'elles mettent en œuvre un cadre de cybersécurité robuste. L'opération constitue un véritable défi pour les banques régionales et communautaires, qui doivent répondre aux mêmes impératifs réglementaires que les grandes banques dotées de bien plus de ressources.

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