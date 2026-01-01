Respecter la réglementation du FFIEC et protéger votre banque contre les cyberattaques
Les cyberattaques visant les institutions financières de toutes les tailles sont en hausse et le FFIEC exige des banques qu'elles mettent en œuvre un cadre de cybersécurité robuste. L'opération constitue un véritable défi pour les banques régionales et communautaires, qui doivent répondre aux mêmes impératifs réglementaires que les grandes banques dotées de bien plus de ressources.
Téléchargez ce livre blanc pour en apprendre plus sur les sujets suivants :
- Comment les attaques DDoS mettent les banques de toutes tailles hors ligne
- Les conseils du FFIEC et les exigences réglementaires pour atténuer les cyberattaques
- Les technologies essentielles qui facilitent l'effort de sécurité et de conformité pour les banques
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