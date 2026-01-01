Soddisfare la normativa FFIEC e proteggere la tua banca dagli attacchi informatici
Gli attacchi informatici alle istituzioni finanziarie di tutte le dimensioni sono in aumento, e la FFIEC richiede alle banche di impiegare un solido quadro di sicurezza informatica. Questa può essere una grande sfida per le banche comunitarie e regionali, che dovrebbero soddisfare le stesse normative delle grandi banche con molte più risorse.
Scarica questo whitepaper per saperne di più su:
- Come gli attacchi DDoS stanno mettendo offline le banche, grandi e piccole
- Linee guida e requisiti normativi dell'FFIEC per mitigare gli attacchi informatici
- Tecnologie fondamentali per aiutare la tua banca a raggiungere facilmente sicurezza e conformità
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