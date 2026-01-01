Gli attacchi informatici alle istituzioni finanziarie di tutte le dimensioni sono in aumento, e la FFIEC richiede alle banche di impiegare un solido quadro di sicurezza informatica. Questa può essere una grande sfida per le banche comunitarie e regionali, che dovrebbero soddisfare le stesse normative delle grandi banche con molte più risorse.

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