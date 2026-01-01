FFIEC規則を遵守し、お客様の銀行をサイバー攻撃から保護します。
あらゆる規模の金融機関に対するサイバー攻撃が増加しており、米国連邦金融機関検査協議会（FFIEC）は堅牢なサイバーセキュリティフレームワークを実装するよう銀行に義務づけています。これは、リソースが遥かに豊富な大規模銀行と同じように規則遵守を求められる地方銀行にとっては大問題です。
ホワイトペーパーをダウンロードし、以下についてお読みください：
- 大手から中小までの銀行をシステム停止に追い込むDDoS攻撃の手法
- サイバー攻撃を防ぐためのFFIECガイダンスと規制要件
- 銀行が安全性と法令順守を簡単に実現するために必要な重要技術
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