あらゆる規模の金融機関に対するサイバー攻撃が増加しており、米国連邦金融機関検査協議会（FFIEC）は堅牢なサイバーセキュリティフレームワークを実装するよう銀行に義務づけています。これは、リソースが遥かに豊富な大規模銀行と同じように規則遵守を求められる地方銀行にとっては大問題です。

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