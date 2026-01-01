FFIEC 규정 충족 및 사이버 공격으로부터 귀 은행 보호
모든 규모의 금융 기관에 대한 사이버 공격이 늘어나고 있으며 FFIEC에서는 은행에 강력한 사이버 보안 프레임워크 구현을 요구합니다. 이는 더 많은 자원을 보유한 대규모 은행과 동일한 규정을 충족해야 하는 커뮤니티 은행과 지역 은행에게는 큰 문제일 수 있습니다.
백서를 다운로드하고 다음 내용을 알아보시기 바랍니다.
- DDoS 공격이 대형 은행과 중소 은행을 오프라인 상태로 만드는 방식
- 사이버 공격 완화를 위한 FFIEC 지침 및 규제 요건
- 은행에서 보안과 규제 준수를 쉽게 달성하는 데 도움이 되는 핵심 기술
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