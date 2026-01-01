모든 규모의 금융 기관에 대한 사이버 공격이 늘어나고 있으며 FFIEC에서는 은행에 강력한 사이버 보안 프레임워크 구현을 요구합니다. 이는 더 많은 자원을 보유한 대규모 은행과 동일한 규정을 충족해야 하는 커뮤니티 은행과 지역 은행에게는 큰 문제일 수 있습니다.

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