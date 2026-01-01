FFIEC-Vorschriften erfüllen und Ihre Bank vor Cyberangriffen schützen
Cyber-Angriffe auf Finanzinstitute jeder Größe nehmen zu. Die FFIEC verlangt von den Banken, dass sie ein robustes Rahmenwerk für Cybersicherheit implementieren. Dies kann eine große Herausforderung für kommunale und regionale Banken sein. Sie müssen die gleichen Vorschriften erfüllen wie große Banken mit weitaus mehr Ressourcen.
Sie interessieren sich für folgende Themen? Dann laden Sie das Whitepaper herunter:
- Wie DDoS-Angriffe große und kleine Banken lahmlegen
- FFIEC-Richtlinien und regulatorische Anforderungen zur Abwehr von Cyberangriffen
- Wichtige Technologien, mit denen Ihre Bank Sicherheit und Compliance leicht erreichen kann
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