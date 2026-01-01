Cyber-Angriffe auf Finanzinstitute jeder Größe nehmen zu. Die FFIEC verlangt von den Banken, dass sie ein robustes Rahmenwerk für Cybersicherheit implementieren. Dies kann eine große Herausforderung für kommunale und regionale Banken sein. Sie müssen die gleichen Vorschriften erfüllen wie große Banken mit weitaus mehr Ressourcen.

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