Cumplir con las normativas de la FFIEC y proteger a tu banco de los ciberataques
Los ciberataques a instituciones financieras de todos los tamaños están aumentando, y el FFIEC exige a los bancos que implementen un marco de ciberseguridad sólido. Esto puede ser un gran desafío para los bancos comunitarios y regionales, que deben cumplir las mismas reglamentaciones que los grandes bancos con muchos más recursos.
Descarga este documento técnico para conocer lo siguiente:
- Cómo los ataques DDoS dejan fuera de línea a los bancos, grandes y pequeños
- Orientación del FFIEC y requisitos normativos para mitigar los ciberataques
- Tecnologías clave que permiten que tu banco logre fácilmente la seguridad y el cumplimiento normativo
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