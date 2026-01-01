Los ciberataques a instituciones financieras de todos los tamaños están aumentando, y el FFIEC exige a los bancos que implementen un marco de ciberseguridad sólido. Este requerimiento puede suponer un gran desafío para los bancos comunitarios y regionales, de quienes se espera que cumplan la misma normativa que los grandes bancos con muchos más recursos.

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