Cómo cumplir las regulaciones del FFIEC y proteger a tu banco de los ciberataques
Los ciberataques a instituciones financieras de todos los tamaños están aumentando, y el FFIEC exige a los bancos que implementen un marco de ciberseguridad sólido. Este requerimiento puede suponer un gran desafío para los bancos comunitarios y regionales, de quienes se espera que cumplan la misma normativa que los grandes bancos con muchos más recursos.
Descarga este documento técnico para descubrir:
- Cómo los ataques DDoS interrumpen las actividades en línea de bancos pequeños y grandes.
- Las directrices del FFIEC y los requisitos normativos para mitigar los ciberataques.
- Las tecnologías fundamentales para ayudar a tu banco a alcanzar más fácilmente sus objetivos en materia de seguridad y cumplimiento de la normativa.
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