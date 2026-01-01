Un nouveau rapport Cloudflare met en garde contre le « plafond de verre technique » qui étouffe la croissance de l'IA et affaiblit la cybersécurité

Nouvelle étude : les entreprises qui modernisent leurs applications sont trois fois plus susceptibles de bénéficier de l’IA, tandis que celles qui conservent des systèmes hérités font face à des risques de sécurité accrus et une pénurie de développeurs

San Francisco, CA, 14 janvier 2026 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader du cloud de connectivité, a publié aujourd’hui son premier rapport 2026 sur l’innovation en matière d’applications. Les conclusions du rapport révèlent une nette division : les entreprises qui privilégient la modernisation des applications (c’est-à-dire la mise à jour des piles technologiques pour sortir des systèmes obsolètes) sont en mesure d’utiliser l’IA avec succès et de rester sécurisées, tandis que celles qui sont confrontées à la dette technique prennent du retard et font face à une augmentation des coûts. Enfin, le rapport souligne que la modernisation des applications n’est plus seulement un objectif informatique : c’est la clé qui permet aux organisations, tous secteurs confondus, de conserver un avantage concurrentiel.

L’urgence de la modernisation des applications est claire : si une entreprise ne parvient pas à se moderniser, elle ne se contente pas de rester à la même place, elle recule, à mesure que le reste du marché accélère. Les entreprises qui continuent à s’attacher à d’anciens systèmes se heurtent à un obstacle qui freine l’innovation en matière d’IA et les rend plus vulnérables aux cyberattaques. Alors que les leaders investissent dans la croissance, les entreprises à la traîne sont piégées dans un cycle de coûts de maintenance élevés et de fuite des talents, consacrant la majeure partie de leur budget informatique à simplement maintenir l’existant, pendant que leurs concurrents prennent de l’avance.

« Pour réussir avec l'IA, il est impératif de disposer de fondations modernes et sécurisées. Ce rapport a clairement montré que les entreprises qui priorisent la modernisation sont capables d'innover rapidement et à grande échelle, tandis que les autres risquent de devenir la prochaine cible d'un acteur malveillant », explique Matthew Prince, PDG et cofondateur de Cloudflare. « Si vous ne modernisez pas votre entreprise pour adopter l'IA et affronter la prochaine vague de cyberattaques, vous ne vous contenterez pas de stagner : vous prendrez rapidement du retard. Les gagnants de cette ère d'Internet seront, en fin de compte, définis par leur infrastructure. »

Points clés du rapport 2026 sur l’innovation en matière d’applications de Cloudflare :

Une infrastructure à jour est le garant de la réussite de l’IA : les entreprises qui modernisent leurs applications sont trois fois plus susceptibles de constater un retour sur investissement évident de l’IA. De fait, 93 % des leaders déclarent que la mise à jour de leurs logiciels a été le principal levier d’amélioration de leurs capacités en IA.

les entreprises qui modernisent leurs applications sont trois fois plus susceptibles de constater un retour sur investissement évident de l’IA. De fait, 93 % des leaders déclarent que la mise à jour de leurs logiciels a été le principal levier d’amélioration de leurs capacités en IA. Les mentalités autour de l’IA sont passées de l’adoption à l’intégration : la course a dépassé la simple utilisation de l’IA et se concentre désormais sur l’approfondissement des intégrations. 91 % des entreprises de premier plan ont déjà intégré l’IA à leurs portefeuilles existants, et 74 % prévoient de renforcer cette intégration au cours de l’année à venir.

la course a dépassé la simple utilisation de l’IA et se concentre désormais sur l’approfondissement des intégrations. 91 % des entreprises de premier plan ont déjà intégré l’IA à leurs portefeuilles existants, et 74 % prévoient de renforcer cette intégration au cours de l’année à venir. La sécurité est un multiplicateur de croissance : la sécurité n’est pas qu’un bouclier, c’est un multiplicateur. Les entreprises qui alignent leur sécurité avec leurs efforts de modernisation sont quatre fois plus susceptibles d’atteindre une maturité avancée en matière d’IA.

la sécurité n’est pas qu’un bouclier, c’est un multiplicateur. Les entreprises qui alignent leur sécurité avec leurs efforts de modernisation sont quatre fois plus susceptibles d’atteindre une maturité avancée en matière d’IA. Le coût de l’inaction est élevé : tout retard des mises à jour constitue un risque majeur. Les entreprises qui peinent à se moderniser signalent une baisse de 85 % de la confiance dans leur infrastructure et ne se modernisent souvent que « de manière réactive », après une violation de la sécurité.

tout retard des mises à jour constitue un risque majeur. Les entreprises qui peinent à se moderniser signalent une baisse de 85 % de la confiance dans leur infrastructure et ne se modernisent souvent que « de manière réactive », après une violation de la sécurité. La multiplication des outils technologiques est une préoccupation universelle : la simplicité l’emporte. Tandis que 96 % des entreprises se heurtent à des piles technologiques complexes, les leaders adoptent une stratégie agressive pour consolider leurs systèmes, et 85 % suppriment activement les outils redondants et l’informatique fantôme (Shadow IT) afin d’agir plus rapidement.

Méthodologie Dans le cadre d'un partenariat avec Qualtrics, Cloudflare a interrogé des dirigeants d'entreprises résidant dans des pays cibles répartis dans les régions NAMER, EMEA et APAC. Cloudflare a limité la portée des entretiens aux personnes qui sont actuellement directrice, vice-présidente, cadre dirigeant ou propriétaire de leur entreprise ; qui travaillent à plein temps dans des rôles cibles liés à l'informatique, la sécurité, les produits ou l'ingénierie ; et disposant d'au moins une certaine influence sur les décisions relatives à l'infrastructure informatique ou aux fournisseurs. Les personnes travaillant pour des entreprises de moins de 1 000 collaborateurs ne sont pas admissibles à cette étude. Les réponses ont été fournies par 2 351 responsables organisationnels, pendant la période d'enquête, menée du 13 juin au 21 juillet 2025.

Pour plus d'informations sur le rapport 2026 sur l'innovation en matière d'applications de Cloudflare, veuillez consulter les ressources ci-dessous :

