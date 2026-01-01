El nuevo informe de Cloudflare advierte sobre un "techo técnico de cristal" que impide el crecimiento de la IA y debilita la ciberseguridad

Nuevos estudios muestran que las organizaciones que modernizan sus aplicaciones triplican el rendimiento de la IA, mientras que las que se aferran a sistemas heredados se enfrentan a riesgos de seguridad y a la escasez de desarrolladores con talento

San Francisco, CA, 14 de enero de 2026 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la compañía líder en conectividad cloud, hoy a publicado su primer Informe sobre la Innovación en Apps de 2026. Las conclusiones del informe revelan una marcada división entre las empresas que priorizan una modernización de las aplicaciones—es decir, la actualización de las pilas tecnológicas para alejarse de los sistemas obsoletos— capaces de usar con éxito la IA y mantener la seguridad, y las que están encalladas en las deudas técnicas, quedándose atrás y elevando cada vez más los costes. El informe llega a la distintiva conclusión que la modernización de las aplicaciones ya no es solo un objetivo de TI, sino que es clave para que las organizaciones de todos los sectores mantengan una ventaja competitiva.

La urgencia de la modernización de las aplicaciones está clara: si una organización no se moderniza, no permanece en el mismo lugar, sino que retrocede a medida que el resto del mercado se acelera. Las organizaciones que sigan aferrándose a los sistemas heredados se enfrentan a una barrera que impide la innovación en IA, además de hacerlas más vulnerables a los ciberataques. Mientras que los líderes invierten en crecimiento, las organizaciones más lentas están atrapadas en un ciclo de altos costes de mantenimiento y fuga de talento, gastando la mayor parte de sus presupuestos de TI en mantener las luces encendidas mientras la competencia las adelanta.

"Para tener éxito con la IA, contar con una base moderna y segura no es negociable. Este informe deja claro que las organizaciones que priorizan la modernización son capaces de innovar a gran velocidad y a escala, mientras que las que no lo hacen pueden convertirse en el próximo objetivo de los ciberdelincuentes", afirma Matthew Prince, director general y cofundador de Cloudflare. "Si no estás modernizando tu negocio para adoptar la IA y protegerte contra la próxima ola de ciberataques, no solo te estás quedando parado, sino que te estás quedando atrás rápidamente. Los ganadores de esta era de Internet se definirán en última instancia por su infraestructura".

Temas clave del Informe sobre la Innovación en Aplicaciones de Cloudflare 2026:

Una infraestructura actualizada es el umbral del éxito de la IA : las empresas que modernizan sus aplicaciones tienen el triple de probabilidades de observar un ROI claro en la IA. De hecho, el 93% de los líderes afirma que la actualización de su software ha sido el factor más importante para impulsar sus capacidades de IA.

: las empresas que modernizan sus aplicaciones tienen el triple de probabilidades de observar un ROI claro en la IA. De hecho, el 93% de los líderes afirma que la actualización de su software ha sido el factor más importante para impulsar sus capacidades de IA. La mentalidad en torno a la IA ha pasado de la adopción a la integración : la carrera ha ido más allá del simple uso de la IA, y ahora se centra en profundizar en las integraciones. El 91% de las principales organizaciones ya han integrado la IA en sus carteras existentes, y el 74% tiene previsto duplicar la integración en el próximo año.

: la carrera ha ido más allá del simple uso de la IA, y ahora se centra en profundizar en las integraciones. El 91% de las principales organizaciones ya han integrado la IA en sus carteras existentes, y el 74% tiene previsto duplicar la integración en el próximo año. La seguridad es un multiplicador del crecimiento : la seguridad no es solo un escudo; es un multiplicador. Las empresas que alinean su seguridad con sus esfuerzos de modernización tienen 4 veces más probabilidades de alcanzar la madurez avanzada de la IA.

: la seguridad no es solo un escudo; es un multiplicador. Las empresas que alinean su seguridad con sus esfuerzos de modernización tienen 4 veces más probabilidades de alcanzar la madurez avanzada de la IA. La inacción es muy cara : los retrasos de las actualizaciones son un riesgo masivo. Las organizaciones que están rezagadas en la modernización informan de un 85% menos de confianza en su infraestructura y, a menudo, solo se modernizan "de forma reactiva" después de que se produzca una fuga de seguridad.

: los retrasos de las actualizaciones son un riesgo masivo. Las organizaciones que están rezagadas en la modernización informan de un 85% menos de confianza en su infraestructura y, a menudo, solo se modernizan "de forma reactiva" después de que se produzca una fuga de seguridad. Poseer demasiadas herramientas técnicas es una preocupación universal: la simplicidad está ganando adeptos. Mientras que el 96% de las empresas tienen dificultades con complejas pilas tecnológicas, los líderes están avanzando agresivamente para consolidarse. El 85% está eliminando activamente las herramientas redundantes y la "Shadow IT" para avanzar más rápidamente.

Metodología En colaboración con Qualtrics, Cloudflare entrevistó a líderes de organizaciones que viven en países objetivo de las regiones NAMER, EMEA y APAC. Cloudflare limitó el alcance de las entrevistas a aquellos que actualmente son directores, vicepresidentes, ejecutivos de alto nivel o propietarios de su organización; que trabajan a tiempo completo en puestos específicos de TI, seguridad, productos o ingeniería; y que tienen al menos alguna influencia en las decisiones sobre la infraestructura de TI o los proveedores. Quienes trabajan para organizaciones con menos de 1000 empleados no cumplieron los requisitos para participar en este estudio. 2351 líderes de organizaciones completaron las respuestas durante el periodo de la encuesta, del 13 de junio al 21 de julio de 2025.

Acerca de Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la compañía líder en conectividad cloud. Ayuda a las organizaciones a mejorar la velocidad y la seguridad de sus usuarios, aplicaciones y redes en todas partes, a la vez que reduce la complejidad y los costes. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma unificada más completa de productos nativos de nube y herramientas para desarrolladores, a fin de que toda organización pueda beneficiarse del control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que funciona utilizando una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea cada día miles de millones de amenazas online para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin ánimo de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo. Obtén más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare en cloudflare.com/connectivity-cloud. Obtén más información sobre las últimas tendencias y descubrimientos de Internet en https://radar.cloudflare.com.

