Cloudflare 全新報告對「技術玻璃天花板」正在扼殺 AI 增長並削弱網路安全性發出警告

最新研究表明，實現應用程式現代化的組織，其獲得 AI 回報的可能性提升了 3 倍，而那些堅持使用舊系統的組織，則面臨著不斷上升的安全性風險及開發人員人才短缺問題

加州舊金山，2026 年 1 月 14 日 – 領先的全球連通雲公司 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 今天發布了首份《2026 年應用程式創新報告》。該報告的調查結果揭示了一種巨大的差異，那些優先考慮應用程式現代化（即更新技術堆疊以擺脫過時的系統）的公司能夠成功使用 AI 並保持安全性，而那些背負技術債務的公司則已經落後且面臨不斷上升的成本。該報告最終強調，應用程式現代化已不再只是一項 IT 目標，而是各行各業組織確保競爭優勢的關鍵。

應用程式現代化的緊迫性顯而易見：如果組織未能實現現代化，他們不僅會原地踏步，還會隨著市場其餘部分的加速發展而倒退。繼續使用舊式系統的組織面臨著會扼殺 AI 創新的障礙，並且使其更容易受到網路攻擊。領導者投資於增長，而落後組織則陷入高昂的維護成本和人才流失的循環 —在競爭對手領先時，將大部分 IT 預算花費在維持正常運轉上。

「要想在 AI 領域取得成功，擁有現代化且安全的基礎不可或缺。這份報告明確指出，將現代化視為優先事項的組織能夠快速且有規模地進行創新，而未能做到這一點的組織則可能成為威脅執行者的下一個目標，」Cloudflare 執行長兼共同創辦人 Matthew Prince 說道。「如果沒有對企業進行現代化改造，以便採用 AI 及抵禦下一波網路攻擊，不只是會停滯不前，還會迅速落後。這個網際網路時代的贏家最終將取決於其基礎結構。」

Cloudflare《2026 年應用程式創新報告》的主要亮點：

先進的基礎架構是取得 AI 成功的關鍵： 實現應用程式現代化的公司在 AI 方面取得明確投資報酬的可能性提升了 3 倍。實際上，93% 的領導者表示，更新軟體是增強 AI 能力的最重要因素。

實現應用程式現代化的公司在 AI 方面取得明確投資報酬的可能性提升了 3 倍。實際上，93% 的領導者表示，更新軟體是增強 AI 能力的最重要因素。 人們對 AI 的思維模式已經從採用轉向整合： 競爭已經不再局限於使用 AI，現在變得專注於不斷深化整合。91% 的領先組織已將 AI 整合至其現有產品組合，其中 74% 計劃在來年加大整合力度。

競爭已經不再局限於使用 AI，現在變得專注於不斷深化整合。91% 的領先組織已將 AI 整合至其現有產品組合，其中 74% 計劃在來年加大整合力度。 安全性是增長倍增器 ：安全性不僅僅是後盾；更是一個倍增器。將安全性與現代化工作相結合的公司，達到進階 AI 成熟度的可能性是其他公司的 4 倍。

：安全性不僅僅是後盾；更是一個倍增器。將安全性與現代化工作相結合的公司，達到進階 AI 成熟度的可能性是其他公司的 4 倍。 不作為會付出高昂的代價： 延遲更新會帶來巨大風險。現代化滯後的組織稱，對基礎架構的信心降低了 85%，並且往往只能在發生安全性漏洞後「被動地」進行現代化改造。

延遲更新會帶來巨大風險。現代化滯後的組織稱，對基礎架構的信心降低了 85%，並且往往只能在發生安全性漏洞後「被動地」進行現代化改造。 擁有太多技術工具是一個普遍存在的問題： 大道至簡。儘管 96% 的公司都在為複雜的技術堆疊而苦惱，但領導者們正在積極推進整合 — 85% 的公司正在積極削減冗餘工具和「影子 IT」，以加快發展速度。

方法 Cloudflare 與 Qualtrics 攜手合作，採訪了北美、歐洲、中東和非洲以及亞太地區目標國家的組織領導人。Cloudflare 將訪談範圍限於那些現任組織董事、副總裁、高層主管或負責人；在 IT、安全性、產品或工程部門中擔任目標全職職位的人員；以及在 IT 基礎架構或廠商決策上具有一定程度影響力者。員工人數少於 1000 人的組織不在本次研究範圍內。在 2025 年 6 月 13 日至 7 月 21 日的調查期間，2,351 名組織領導者完成了問卷調查。

若要深入瞭解《2026 年 Cloudflare 應用程式創新報告》，請查看下方資源：

Cloudflare 簡介 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是業界領先的全球連通雲公司。該公司為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。Cloudflare 的全球連通雲提供了功能最齊全的統一雲端原生產品和開發人員工具平台，因此，任何組織都能獲得高效工作、不斷開發和加速業務所需的控制能力。

Cloudflare 由世界上規模最大且互連性最高的網路之一提供支援，每天可為客戶封鎖數十億個線上威脅。它贏得了全球數百萬個組織的信賴，從最大的品牌到企業家和小企業，再到非營利組織、人道主義團體以及政府。

若要深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲，請造訪 cloudflare.com/connectivity-cloud。若要深入瞭解最新的網際網路趨勢和深入解析，請造訪 https://radar.cloudflare.com/zh-tw。

