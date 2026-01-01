Cloudflare의 새 보고서, AI 성장을 저해하고 사이버 보안을 약화시키는 '기술적 유리천장'에 대해 경고

새로운 연구 결과에 따르면, 애플리케이션을 최신화하는 조직에서는 AI가 성과를 거둘 가능성이 3배 더 높은 반면, 레거시 시스템에 의존하는 조직에서는 보안 위험이 증가하고 개발자 인력 부족을 겪고 있는 것으로 나타났습니다

캘리포니아주 샌프란시스코, 2026년 1월 14일 – 선도적인 클라우드 연결성 기업인 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 오늘 첫 번째 2026 애플리케이션 혁신 보고서를 발표했습니다. 보고서의 조사 결과에 따르면, 애플리케이션 최신화(즉, 오래된 시스템에서 벗어나기 위해 기술 스택을 업데이트)를 우선시하는 기업은 AI를 성공적으로 사용하고 보안을 유지할 수 있는 반면, 기술 부채에 시달리는 기업은 뒤처지고 비용 증가에 직면하고 있습니다. 이 보고서는 궁극적으로 애플리케이션 최신화가 단순한 IT 목표가 아니라 모든 업계의 조직에서 경쟁력을 유지하는 방법의 핵심이라는 점을 강조합니다.

애플리케이션 최신화가 시급함은 분명합니다. 조직이 최신화에 실패하면 조직은 한 위치에 머무르는 것이 아니라 나머지 시장이 가속화됨에 따라 오히려 퇴보할 수 있습니다. 레거시 시스템을 계속해서 사용하는 조직은 AI 혁신을 가로막고 사이버 공격에 더 취약하게 만드는 장벽에 직면해 있습니다. 선도 조직은 성장에 투자하는 반면, 지연 조직에서는 높은 유지 비용과 인재 고갈의 악순환에 갇히게 됩니다.

“AI로 성공을 거두려면 안전한 최신 기반을 갖추는 것이 무엇보다 중요합니다. 이 보고서를 통해 최신화를 우선시하는 조직은 빠르고 대규모로 혁신할 수 있지만, 최신화를 우선시하지 않는 조직은 위협 행위자의 다음 표적이 될 가능성이 높다는 점이 명확해졌습니다.”라고 Cloudflare의 CEO 겸 공동 설립자 Matthew Prince는 이야기합니다. “AI를 수용하고 차세대 사이버 공격을 방지하기 위해 비즈니스를 최신화하지 않는다면, 멈춰 있는 것이 아니라 빠르게 뒤처지고 있는 것입니다. 인터넷 시대의 승자는 궁극적으로 인프라에 의해 정의될 것입니다.”

Cloudflare의 2026 애플리케이션 혁신 보고서 핵심 요약:

최신 인프라는 AI 성공의 문지기: 애플리케이션을 최신화하는 기업은 AI에서 명확한 ROI를 달성할 가능성이 3배 더 높습니다. 실제로, 선도 조직의 93%는 소프트웨어 업데이트가 AI 역량을 강화하는 데 있어 가장 중요한 요소라고 답했습니다.

애플리케이션을 최신화하는 기업은 AI에서 명확한 ROI를 달성할 가능성이 3배 더 높습니다. 실제로, 선도 조직의 93%는 소프트웨어 업데이트가 AI 역량을 강화하는 데 있어 가장 중요한 요소라고 답했습니다. 채택에서 통합으로 전환된 AI에 대한 사고방식: 이제는 단순히 AI를 사용하는 것을 넘어 통합을 심화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 선도 조직의 91%는 이미 AI를 기존 포트폴리오에 통합했으며, 74%는 내년에 통합을 두 배로 늘릴 계획입니다.

이제는 단순히 AI를 사용하는 것을 넘어 통합을 심화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 선도 조직의 91%는 이미 AI를 기존 포트폴리오에 통합했으며, 74%는 내년에 통합을 두 배로 늘릴 계획입니다. 보안은 성장의 승수 : 보안은 단순한 방패가 아닙니다. 이는 승수입니다. 보안과 최신화 노력을 조율하는 기업은 고급 AI로 성숙하게 거듭날 가능성이 4배 더 높습니다.

: 보안은 단순한 방패가 아닙니다. 이는 승수입니다. 보안과 최신화 노력을 조율하는 기업은 고급 AI로 성숙하게 거듭날 가능성이 4배 더 높습니다. 조치를 취하지 않으면 따라올 큰 대가: 업데이트를 지연하면 엄청난 위험이 따라옵니다. 최신화가 지연된 조직은 자체 인프라에 대한 자신감이 85% 감소했다고 보고했으며, 보안 침해가 발생한 후에야 "사후 대응식으로" 최신화하는 경우가 많습니다.

업데이트를 지연하면 엄청난 위험이 따라옵니다. 최신화가 지연된 조직은 자체 인프라에 대한 자신감이 85% 감소했다고 보고했으며, 보안 침해가 발생한 후에야 "사후 대응식으로" 최신화하는 경우가 많습니다. 기술 도구가 너무 많은 것은 보편적인 문제: 단순함이 승리입니다. 96%의 기업이 복잡한 기술 스택으로 인해 어려움을 겪고 있는 반면, 선도 조직은 통합을 적극적으로 추진하고 있습니다. 85%는 더 빠른 속도를 위해 중복 도구와 '섀도우 IT'를 적극적으로 해소하고 있습니다.

방법론 Cloudflare는 Qualtrics와 협력하여 NAMER, EMEA, APAC 지역의 대상 국가에 거주하는 조직 리더들을 인터뷰했습니다. Cloudflare에서는 인터뷰 범위를 현재 이사, VP, 최고 경영진 또는 조직의 소유자인 사람들로 제한했습니다. IT, 보안, 제품 또는 엔지니어링 부서에서 대상 역할에 종사하며 정규직으로 근무하는 사람 IT 인프라나 벤더 결정에 어느 정도 영향력을 행사할 수 있습니다. 직원 수가 1,000명 미만인 조직에 근무하는 사람은 이 설문에 응답하지 않았습니다. 응답은 2025년 6월 13일부터 7월 21일까지 실시된 설문 조사 기간 동안 2,351명의 조직 리더들이 제공했습니다.

2026 Cloudflare 애플리케이션 혁신 보고서에 대해 자세히 알아보려면 아래 리소스를 확인하세요.

Cloudflare 소개 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 선도적인 클라우드 연결성 기업입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

상호 연결성이 가장 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다. 가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud/를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 https://radar.cloudflare.com/ko-kr을 참조하세요.

Cloudflare 팔로우하기: 블로그 | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

미래지향적 진술 본 언론 발표에는 1933년 증권법 개정본의 섹션 27A와 1934년 증권거래소법 개정본의 섹션 21E에 정의된 상당한 위험 및 불확실성을 포함하고 있는 진술인 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. “할 수 있음”, “할 것임”, “할 가능성이 있음”, “할 것으로 예측됨”, “살펴볼 예정임”, “계획하고 있음”, “기대하고 있음”, “가능성이 있음”, “하려 함”, “목표로 함”, “예상함”, “고려함”, “믿음”, “추정함”, “예측함”, “가능성”, “계속해서” 등의 단어 및 해당 단어의 부정형, 또는 Cloudflare의 예측, 전략, 계획 또는 의도와 관련된 유사한 단어 또는 표현을 통해 미래지향적 진술이 확인되는 경우가 있습니다. 하지만, 모든 미래지향적 진술에 이와 같이 확인할 수 있는 단어가 포함되지는 않습니다. 이 언론 발표에 표시 혹은 암시된 미래지향적 진술에는 2026 애플리케이션 혁신 보고서에서 설명한 애플리케이션 최신화가 미래의 사이버 보안, 재정 결과, 경쟁력, 인재 유지, 기업의 비즈니스 성공에 미치는 영향에 관한 진술, Cloudflare의 제품, 이니셔티브 및 결과, Cloudflare의 전역 네트워크, Cloudflare의 제품 및 기술, Cloudflare의 기술적 발전, 향후 운영, 성장, 이니셔티브 혹은 전략, 그리고 Cloudflare의 CEO가 한 발언 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. Cloudflare에서 2025년 10월 30일 양식 10-Q에 작성해서 제출한 Cloudflare의 분기 보고서 및 기타 SEC에 주기적으로 제출할 제출물 등을 포함하는 증권거래위원회(SEC) 제출물에 명시된 위험 및 그 밖의 여러 이유로, 실제 나오게 될 결과는 미래지향적 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 크게 다를 수 있습니다.

본 언론 발표에서 이루어진 미래지향적 진술은 진술이 이루어진 날짜 이전에 발생한 사건에만 관계됩니다. 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, Cloudflare에서는 본 언론 발표에서 사용한 미래지향적 진술을 언론 발표 시점 이후 발생한 사건 및 현황, 새로운 정보, 예측 불가능했던 사건의 발생 등을 반영해 갱신할 의무를 지니지 않습니다. Cloudflare는 자사의 미래지향적 서술문에서 공개한 계획, 의도 또는 예측을 달성하지 못할 가능성이 있으며, Cloudflare의 미래지향적 진술을 과도하게 신뢰해서는 안 됩니다.

© 2026 Cloudflare, Inc. All rights reserved. Cloudflare, Cloudflare 로고, 기타 Cloudflare 마크는 미국 및 기타 관할 지역에서 Cloudflare, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 문서에 언급된 모든 기타 마크 및 이름은 각 소유주의 상표일 수 있습니다.