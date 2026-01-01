El nuevo informe de Cloudflare advierte sobre un "techo de cristal técnico" que frena el crecimiento de la IA y debilita la ciberseguridad

Un estudio revela que las organizaciones que modernizan sus aplicaciones triplican sus probabilidades de obtener beneficios de la IA, mientras las que siguen con sistemas heredados tienen más riesgos de seguridad y escasez de desarrolladores talentosos

San Francisco, CA, 14 de enero de 2026 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, hoy publicó su primer Informe de Innovación de Aplicaciones 2026. El informe muestra una clara diferencia: las organizaciones que apuestan por la modernización de aplicaciones—es decir, la actualización de sus infraestructuras tecnológicas para abandonar los sistemas obsoletos— logran aprovechar la IA y reforzar su seguridad, mientras que aquellas que siguen con sistemas anteriores se están quedando atrás y enfrentan cada vez mayores costos. El informe subraya que la modernización de aplicaciones ha dejado de ser únicamente una meta tecnológica y se ha convertido en un factor estratégico para que las empresas de cualquier industria sigan siendo competitivas.

La necesidad de modernizar aplicaciones es innegable: las organizaciones que no lo hacen no solo permanecen estáticas, sino que retroceden frente al ritmo acelerado del mercado.Las organizaciones que se aferran a sistemas heredados se enfrentan a una barrera que limita la innovación en IA y las hace más vulnerables a los ciberataques. Mientras las organizaciones líderes apuestan por el crecimiento, las organizaciones rezagadas se ven atrapadas en un ciclo de altos costos de mantenimiento y pérdida de talento, destinando la mayor parte de sus presupuestos de TI al mantenimiento de sistemas operativos, mientras la competencia avanza.

"Para lograr resultados con la IA, disponer de una infraestructura moderna y segura es imprescindible. Este informe deja claro que las organizaciones que apuestan por la modernización logran innovar a gran velocidad y a gran escala, mientras que las que no lo hacen corren el riesgo de convertirse en el próximo blanco de ciberamenazas”, afirmó Matthew Prince, director general y cofundador de Cloudflare. "Si las organizaciones no modernizan sus operaciones para incorporar la IA y enfrentar la nueva ola de ciberataques, no solo quedarán estancadas, sino que retrocederán con rapidez. En esta era de Internet, los verdaderos ganadores serán aquellos cuya infraestructura marque la diferencia".

Factores destacados del Informe de Innovación de Aplicaciones de Cloudflare 2026:

Una infraestructura actualizada es esencial para el éxito de la IA: las organizaciones que modernizan sus aplicaciones triplican las probabilidades de obtener una rentabilidad de la inversión tangible. De hecho, el 93 % de las organizaciones líderes afirman que la actualización del software fue el factor decisivo para impulsar sus capacidades de IA.

las organizaciones que modernizan sus aplicaciones triplican las probabilidades de obtener una rentabilidad de la inversión tangible. De hecho, el 93 % de las organizaciones líderes afirman que la actualización del software fue el factor decisivo para impulsar sus capacidades de IA. La visión sobre la IA ha evolucionado de la adopción a la integración: la prioridad ya no es simplemente usar la IA, sino ampliar y consolidar su uso en los procesos clave. El 91 % de las organizaciones líderes ya incorporó la IA en sus carteras, y el 74 % prevé intensificar sus iniciativas de integración el próximo año.

la prioridad ya no es simplemente usar la IA, sino ampliar y consolidar su uso en los procesos clave. El 91 % de las organizaciones líderes ya incorporó la IA en sus carteras, y el 74 % prevé intensificar sus iniciativas de integración el próximo año. La seguridad actúa como un multiplicador del crecimiento : no se limita a proteger, sino que potencia. Las organizaciones que integran la seguridad en sus procesos de modernización multiplican por cuatro sus posibilidades de lograr un nivel avanzado en IA.

: no se limita a proteger, sino que potencia. Las organizaciones que integran la seguridad en sus procesos de modernización multiplican por cuatro sus posibilidades de lograr un nivel avanzado en IA. La inacción tiene un alto costo: retrasar las actualizaciones implica un riesgo enorme. Las organizaciones que se están quedando atrás en cuanto a modernización manifiestan un 85 % menos de confianza en su infraestructura y suelen actualizar únicamente "de forma reactiva" tras sufrir una vulneración de seguridad.

retrasar las actualizaciones implica un riesgo enorme. Las organizaciones que se están quedando atrás en cuanto a modernización manifiestan un 85 % menos de confianza en su infraestructura y suelen actualizar únicamente "de forma reactiva" tras sufrir una vulneración de seguridad. Tener demasiadas herramientas tecnológicas es un problema para todos: la simplicidad es lo que se impone. Si bien el 96 % de las organizaciones tienen dificultades con las pilas tecnológicas complejas, las organizaciones líderes están tomando medidas decisivas hacia la consolidación: el 85 % está eliminando las herramientas redundantes y las prácticas de "Shadow IT" para ganar agilidad.

Metodología En asociación con Qualtrics, Cloudflare entrevistó a líderes de organizaciones en países CLAVE de las regiones de NAMER, EMEA y APAC. Cloudflare entrevistó solo a líderes como directores, vicepresidentes, ejecutivos y propietarios con dedicación plena en áreas de TI, de seguridad, de productos o de ingeniería, y que tienen influencia en decisiones de infraestructura o proveedores. Quienes trabajan en organizaciones con menos de 1000 empleados quedaron fuera del alcance de este estudio. El estudio recopiló 2351 respuestas de líderes organizacionales entre el 13 de junio y el 21 de julio de 2025.

