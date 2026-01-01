Cloudflareの最新レポートが、AIの成長を妨げ、サイバーセキュリティを弱体化させる「技術的なガラスの天井」の存在を警告

新しい調査によると、アプリをモダナイズする組織はAIによる恩恵を受ける可能性が3倍高い一方で、レガシーシステムに固執する組織はセキュリティリスクの増大と開発者人材の不足に直面

セキュリティ、パフォーマンス、信頼性を備えたより高度なインターネットの構築を支援する Cloudflare（クラウドフレア）は本日、初版となる『2026年アプリイノベーションレポート』を発表しました。レポートの調査結果から、アプリケーションのモダナイゼーション（陳腐化したシステムから脱却するために技術スタックを更新すること）を優先する企業がAIをうまく活用して高いセキュリティを維持できている一方で、技術的負債を抱えたままの企業は、競争への遅れ、コストの増大に直面するという明らかな隔たりが明らかになりました。このレポートでは、アプリケーションのモダナイゼーションは単なるIT目標ではなく、あらゆる業界の企業が競争優位を維持するための鍵であるということを強調しています。

アプリのモダナイゼーションが急務であることを明確です。モダナイゼーションを行わなければ、その場に留まるだけでなく、市場全体が加速する中での後退を意味します。旧来のシステムに固執する企業は、AIのイノベーションを阻害する障壁に直面し、サイバー攻撃に対してより脆弱なままとなります。先進的な「リーダー」企業が成長へ投資する一方で、遅れを取る「ラガード」企業は高額な保守費用と人材流出の悪循環に悩まされ、IT予算の大半現状維持に費やし、競合他社との差は広がる一方となります。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は、「AIで成功するためには、モダンで安全な基盤を築くことが不可欠です。本レポートでは、モダナイゼーションを優先する企業は速度と拡張性に優れたイノベーションを進められる一方、そうでない企業は次の攻撃対象になりやすいことを示しています。AIや次のサイバー攻撃の波に対応できるようにビジネスを近代化しなければ、それは現状維持ではなく、急速に取り残されることを意味します。インターネットのこの時代における勝者は、最終的にそのインフラストラクチャによって決まるのです」と述べています。

Cloudflareの『2026年アプリイノベーションレポート』の主なハイライト：

最新のインフラストラクチャがAI成功の鍵となる： アプリを最新化している企業は、AI投資で明確なROIを達成できる可能性が3倍高いことが分かりました。実際、リーダー企業の93%が、ソフトウェアの更新こそがAI活用を強化するための最も重要な要素であると回答しています。

アプリを最新化している企業は、AI投資で明確なROIを達成できる可能性が3倍高いことが分かりました。実際、リーダー企業の93%が、ソフトウェアの更新こそがAI活用を強化するための最も重要な要素であると回答しています。 AIへの考え方は、「導入」から「統合」にシフトしています： AIの競争は、単に使う段階から、既存システムへ深く組み込む段階へと移っています。大手企業の91%はすでに既存のポートフォリオにAIを組み込んでおり、74%が今後1年間に統合を倍増する予定です。

AIの競争は、単に使う段階から、既存システムへ深く組み込む段階へと移っています。大手企業の91%はすでに既存のポートフォリオにAIを組み込んでおり、74%が今後1年間に統合を倍増する予定です。 セキュリティは成長の推進力： セキュリティは単なる盾ではなく、成長の推進力としての存在ともなり得ます。セキュリティを最新化の取り組みと整合させる企業は、高度なAI成熟度に到達する可能性が4倍高いことが示されています。

セキュリティは単なる盾ではなく、成長の推進力としての存在ともなり得ます。セキュリティを最新化の取り組みと整合させる企業は、高度なAI成熟度に到達する可能性が4倍高いことが示されています。 行動しないことには大きなコストが伴います： 更新を先延ばしにすることは、大きなリスクです。モダナイゼーションが遅れている企業は、自社インフラに対する信頼度が85%低下しており、多くの場合、セキュリティ侵害が発生してから「事後的に」モダナイズを行っています。

更新を先延ばしにすることは、大きなリスクです。モダナイゼーションが遅れている企業は、自社インフラに対する信頼度が85%低下しており、多くの場合、セキュリティ侵害が発生してから「事後的に」モダナイズを行っています。 多すぎる技術ツールに対する懸念はどの企業も共通しています： 今やシンプルこそ正義の時代です。企業の96%が複雑な技術スタックに悩まされている一方で、リーダー企業の85%は重複するツールや「シャドーIT」の切り捨てを積極的に進め、迅速な移行を実現しています。

調査方法 CloudflareはQualtricsと提携し、NAMER（北米）、EMEA（欧州、中東・アフリカ）、APAC（アジア太平洋）地域のターゲット国に居住する企業のリーダー的職務者に聞き取り調査を行いました。インタビュー対象者は、現在、取締役、VP、経営幹部、または企業の所有者である方、IT、セキュリティ、製品、エンジニアリングの対象職務でフルタイムで勤務されている方、およびITインフラまたはベンダーの意思決定に少なくとも何らかの影響力を持つ方に限定しました。従業員数が1,000名未満の企業の勤務者は、本調査の対象とはなりません。回答は2025年6月13日から7月21日までの調査期間中に、組織のリーダー2,351名にご回答いただきました。

Cloudflareについて Cloudflare, Inc.（NYSE：NET）はコネクティビティクラウドの先端企業で、企業が場所を問わず従業員、アプリケーション、ネットワークの速度と安全性を高め、簡略化とコスト削減を実現できるように支援しています。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、クラウドネイティブな製品と開発者ツールをまとめた機能満載の統合プラットフォームで、どんな企業でもビジネスの遂行、開発、高速化に必要なコントロールを手中にできます。

世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、世界中で数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細についてはcloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud、インターネットの最新トレンドとインサイトについては、https://radar.cloudflare.com/ja-jpをご覧ください。

