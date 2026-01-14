Il nuovo report di Cloudflare avverte di un'impasse tecnologico che blocca la crescita dell'IA e indebolisce la sicurezza informatica

Una nuova ricerca dimostra che le aziende che modernizzano le app hanno 3 volte più probabilità di vedere i benefici dell'IA, mentre quelle che si affidano ai sistemi tradizionali affrontano crescenti rischi per la sicurezza e carenze di sviluppatori

San Francisco, CA, January 14, 2026 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), l'azienda leader nella connettività cloud, ha pubblicato oggi il suo primo Report del 2026 sull'innovazione delle app. I risultati del report rivelano una netta divisione, tra le aziende che danno priorità alla modernizzazione delle applicazioni—ovvero, che aggiornano gli stack tecnologici per allontanarsi dai sistemi obsoleti—e che utilizzando con successo l'AI restano al sicuro e quelle che restano indietro bloccate dal debito tecnico e devono far fronte a costi crescenti. Il rapporto sottolinea infine che la modernizzazione delle applicazioni non è più solo un obiettivo IT, ma è la chiave per consentire alle organizzazioni di ogni settore di mantenere un vantaggio competitivo.

L'urgenza di modernizzare le applicazioni è chiara: se un'organizzazione non riesce a modernizzarsi, non solo rimane nello stesso posto, ma regredisce mentre il resto del mercato accelera. Le organizzazioni che continuano ad aggrapparsi a sistemi legacy si trovano ad affrontare una barriera che soffoca l'innovazione dell'intelligenza artificiale e le rende più vulnerabili agli attacchi informatici. Mentre i leader investono nella crescita, le organizzazioni in ritardo restano intrappolate in un ciclo di elevati costi di manutenzione e fuga di talenti, spendendo la maggior parte dei loro budget IT per mantenere le attività operative mentre i concorrenti prendono il sopravvento.

"Per avere successo con l'intelligenza artificiale, è imprescindibile avere una base moderna e sicura. Questo rapporto ha chiarito che le organizzazioni che danno priorità alla modernizzazione sono in grado di innovare rapidamente e su larga scala, mentre quelle che non lo fanno rischiano di diventare il prossimo bersaglio di un aggressore", ha affermato Matthew Prince, CEO e co-fondatore di Cloudflare. "Se non modernizzi la tua azienda per accogliere l'intelligenza artificiale e la prossima ondata di attacchi informatici, non solo rimani fermo, ma rimarrai sempre più indietro. In ultima analisi, i vincitori di questa era di Internet saranno definiti dalla loro infrastruttura."

Punti chiave del report 2026 sull'innovazione delle app di Cloudflare:

Un'infrastruttura aggiornata è il segreto del successo dell'intelligenza artificiale : Le aziende che modernizzano le proprie app hanno 3 volte più probabilità di ottenere un chiaro ROI dall'intelligenza artificiale. Infatti, il 93% dei leader afferma che l'aggiornamento del software è stato il fattore più importante per potenziare le proprie capacità di intelligenza artificiale.

: Le aziende che modernizzano le proprie app hanno 3 volte più probabilità di ottenere un chiaro ROI dall'intelligenza artificiale. Infatti, il 93% dei leader afferma che l'aggiornamento del software è stato il fattore più importante per potenziare le proprie capacità di intelligenza artificiale. La mentalità sull'intelligenza artificiale è passata dall'adozione all'integrazione : La corsa è andata oltre il semplice utilizzo dell'intelligenza artificiale, concentrandosi ora sull'approfondimento delle integrazioni. Il 91% delle principali organizzazioni ha già integrato l'intelligenza artificiale nei propri portafogli esistenti, mentre il 74% prevede di raddoppiare gli sforzi di integrazione nel prossimo anno.

: La corsa è andata oltre il semplice utilizzo dell'intelligenza artificiale, concentrandosi ora sull'approfondimento delle integrazioni. Il 91% delle principali organizzazioni ha già integrato l'intelligenza artificiale nei propri portafogli esistenti, mentre il 74% prevede di raddoppiare gli sforzi di integrazione nel prossimo anno. La sicurezza è un moltiplicatore di crescita : La sicurezza non è solo uno scudo, è un moltiplicatore. Le aziende che allineano la sicurezza ai propri sforzi di modernizzazione hanno 4 volte più probabilità di raggiungere una maturità avanzata nell'intelligenza artificiale.

: La sicurezza non è solo uno scudo, è un moltiplicatore. Le aziende che allineano la sicurezza ai propri sforzi di modernizzazione hanno 4 volte più probabilità di raggiungere una maturità avanzata nell'intelligenza artificiale. L'inazione ha un costo elevato : Ritardare gli aggiornamenti è un rischio enorme. Le organizzazioni in ritardo nella modernizzazione segnalano un calo dell'85% della fiducia nella propria infrastruttura e e spesso procedono alla modernizzazione solo "come reazione", in risposta a una violazione della sicurezza.

: Ritardare gli aggiornamenti è un rischio enorme. Le organizzazioni in ritardo nella modernizzazione segnalano un calo dell'85% della fiducia nella propria infrastruttura e e spesso procedono alla modernizzazione solo "come reazione", in risposta a una violazione della sicurezza. Avere troppi strumenti tecnologici è una preoccupazione universale: la semplicità è vincente. Mentre il 96% delle aziende ha difficoltà a gestire stack tecnologici complessi, quelle leader si stanno muovendo in modo aggressivo verso il consolidamento: l'85% di queste sta attivamente eliminando gli strumenti ridondanti e lo "shadow IT" per procedere più velocemente.

Metodologia In collaborazione con Qualtrics, Cloudflare ha intervistato i leader delle organizzazioni che vivono nei paesi target nelle regioni NAMER, EMEA e APAC. Cloudflare ha selezionato per le interviste figure che attualmente ricoprono la carica di direttore, vicepresidente, dirigente di alto livello o proprietario della propria organizzazione; che lavorano a tempo pieno in ruoli mirati nell'ambito IT, della sicurezza, del prodotto o dell'ingegneria; e che hanno almeno una certa influenza sulle decisioni relative all'infrastruttura IT o ai fornitori. Coloro che lavorano per organizzazioni con meno di 1.000 dipendenti non si sono qualificati per questa ricerca. Le risposte sono state fornite da 2.351 dirigenti aziendali durante il periodo di indagine, dal 13 giugno al 21 luglio 2025.

Informazioni su Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) è l'azienda leader nella connettività cloud. Consente alle organizzazioni di rendere i propri dipendenti, le applicazioni e le reti più veloci e sicuri ovunque, riducendo al contempo complessità e costi. La connettività cloud di Cloudflare offre la piattaforma più completa e unificata di prodotti cloud native e strumenti per sviluppatori, in modo che qualsiasi organizzazione possa ottenere il controllo di cui ha bisogno per lavorare, sviluppare e accelerare il proprio business.

Basata su una delle reti più grandi e interconnesse al mondo, Cloudflare blocca ogni giorno miliardi di minacce online per i suoi clienti. Milioni di organizzazioni si affidano a Cloudflare: dai marchi principali agli imprenditori e alle piccole imprese fino alle organizzazioni non profit, ai gruppi umanitari e ai governi di tutto il mondo. Scopri di più sulla connettività cloud di Cloudflare su cloudflare.com/connectivity-cloud. Scopri di più sulle ultime tendenze e approfondimenti di Internet su https://radar.cloudflare.com.

