Neuer Cloudflare-Bericht warnt vor einer „technisch bedingten Glasdecke“, die das KI-Wachstum bremst und die Cybersicherheit schwächt

San Francisco (Kalifornien), 14. Januar 2026 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, hat heute seinen ersten Bericht zu Anwendungsinnovationen 2026 veröffentlicht. Die Ergebnisse des Berichts zeigen eine deutliche Diskrepanz. Unternehmen, die der Anwendungsmodernisierung Priorität einräumen – d. h. der Aktualisierung von Technologie-Stacks, um veraltete Systeme zu ersetzen – können KI erfolgreich nutzen und Sicherheit gewährleisten, während Unternehmen, die mit technischen Schulden zu kämpfen haben, ins Hintertreffen geraten und mit steigenden Kosten konfrontiert sind. Der Bericht unterstreicht letztlich, dass die Modernisierung von Anwendungen nicht mehr nur ein IT-Ziel ist, sondern der Schlüssel dazu, wie Unternehmen in jeder Branche sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können.

Die Dringlichkeit der Anwendungsmodernisierung ist offensichtlich: Modernisiert ein Unternehmen nicht, bleibt es nicht einfach stehen, sondern fällt zurück, während sich der restliche Markt beschleunigt. Organisationen, die weiterhin an Altsystemen festhalten, stoßen auf eine Barriere, die KI-Innovationen ausbremst und sie anfälliger für Cyberangriffe macht. Während führende Unternehmen in Wachstum investieren, geraten Nachzügler in einen Kreislauf aus hohen Wartungskosten und der Abwanderung von Fachkräften. Sie verwenden den Großteil ihrer IT-Budgets darauf, den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten, während Wettbewerber einen wachsenden Vorsprung aufbauen.

„Um mit KI erfolgreich zu sein, ist ein modernes und sicheres Fundament unabdingbar. Dieser Bericht hat deutlich gemacht, dass Unternehmen, die Modernisierung Priorität einräumen, in der Lage sind, schnell und in großem Umfang Innovationen voranzutreiben, während diejenigen, die dies nicht tun, wahrscheinlich zum nächsten Ziel von Angreifern werden“, so Matthew Prince, CEO und Mitgründer von Cloudflare. „Wenn Sie Ihr Unternehmen nicht modernisieren, um KI zu integrieren und die nächste Welle der Cyberangriffe zu verhindern, treten Sie nicht nur auf der Stelle – Sie fallen schnell zurück. Die Gewinner dieser Phase des Internets werden letztlich durch ihre Infrastruktur bestimmt.“

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Cloudflare-Bericht zu Anwendungsinnovationen 2026:

Eine aktuelle Infrastruktur ist der Schlüssel zum KI-Erfolg: Unternehmen, die ihre Anwendungen modernisieren, erzielen mit dreimal höherer Wahrscheinlichkeit einen klaren ROI aus KI. Tatsächlich geben 93 % der Führungskräfte an, dass die Aktualisierung ihrer Software der wichtigste Faktor zur Steigerung ihrer KI-Fähigkeiten war.

Unternehmen, die ihre Anwendungen modernisieren, erzielen mit dreimal höherer Wahrscheinlichkeit einen klaren ROI aus KI. Tatsächlich geben 93 % der Führungskräfte an, dass die Aktualisierung ihrer Software der wichtigste Faktor zur Steigerung ihrer KI-Fähigkeiten war. Die Einstellung gegenüber KI hat sich von der Einführung hin zur Integration verschoben: Der Wettbewerb dreht sich nicht mehr nur darum, KI einzusetzen, sondern zunehmend darum, sie fester in bestehende Systeme zu integrieren. 91 % der führenden Unternehmen haben KI bereits in ihre bestehenden Portfolios integriert, und 74 % planen, diese Integration im kommenden Jahr weiter auszubauen.

Der Wettbewerb dreht sich nicht mehr nur darum, KI einzusetzen, sondern zunehmend darum, sie fester in bestehende Systeme zu integrieren. 91 % der führenden Unternehmen haben KI bereits in ihre bestehenden Portfolios integriert, und 74 % planen, diese Integration im kommenden Jahr weiter auszubauen. Sicherheit ist ein Wachstumstreiber: Sie ist nicht nur ein Schutzschild, sondern ein strategischer Treiber. Unternehmen, die ihre Sicherheitsmaßnahmen mit ihren Modernisierungsinitiativen in Einklang bringen, erreichen mit vierfach höherer Wahrscheinlichkeit ein fortgeschrittenes KI-Reifegradniveau.

Sie ist nicht nur ein Schutzschild, sondern ein strategischer Treiber. Unternehmen, die ihre Sicherheitsmaßnahmen mit ihren Modernisierungsinitiativen in Einklang bringen, erreichen mit vierfach höherer Wahrscheinlichkeit ein fortgeschrittenes KI-Reifegradniveau. Untätigkeit ist teuer: Updates zu verzögern, ist ein großes Risiko. Unternehmen, die bei der Modernisierung hinterherhinken, berichten von einem 85 % geringeren Vertrauen in ihre Infrastruktur und modernisieren oft nur „reaktiv“ nach einer Sicherheitsverletzung.

Updates zu verzögern, ist ein großes Risiko. Unternehmen, die bei der Modernisierung hinterherhinken, berichten von einem 85 % geringeren Vertrauen in ihre Infrastruktur und modernisieren oft nur „reaktiv“ nach einer Sicherheitsverletzung. Eine zu große Anzahl an Tech-Tools ist ein branchenübergreifendes Problem: Einfachheit setzt sich durch. Während 96 % der Unternehmen mit komplexen Technologie-Stacks kämpfen, treiben führende Unternehmen die Konsolidierung entschlossen voran. 85 % reduzieren aktiv redundante Tools und „Schatten-IT“, um schneller agieren zu können.

Methodik

In Zusammenarbeit mit Qualtrics hat Cloudflare Führungskräfte in den Zielländern in den Regionen NAMER, EMEA und APAC befragt. Dabei hat sich Cloudflare auf Personen beschränkt, die derzeit als Direktor/in, VP oder Führungskraft im gehobenen Management tätig oder Eigentümer/in ihrer Firma sind, die in Vollzeit in Zielpositionen in den Bereichen IT, Sicherheit, Produkt oder Technik arbeiten und die zumindest einen gewissen Einfluss auf IT-Infrastruktur oder Anbieterentscheidungen haben. Beschäftigte von Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitenden wurden bei dieser Untersuchung nicht einbezogen. Die Umfrage wurde vom 13. Juni bis zum 21. Juli 2025 durchgeführt und von 2.351 Führungskräften beantwortet.

Mehr über den Cloudflare-Bericht zu Anwendungsinnovationen 2026 erfahren Sie hier:

