Die Entwickler sind nicht der einzige Teil eines Unternehmens, der alle Aspekte seiner Anwendungen in der Produktion beobachten muss. Mit zunehmendem Wachstum und steigender Komplexität ihrer Infrastrukturüberwachungs- und Sicherheitssysteme implementieren Unternehmen in der Regel Observability-Plattformen, die einen umfassenden Einblick in die gesamte Infrastruktur bieten und die Möglichkeit bieten, bei Anomalien Alarm zu schlagen – nicht nur bei einzelnen Anwendungen, Appliances, Hardware oder Netzwerken. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Observability-Plattformen so viele Daten wie möglich aufnehmen.

Entwickler lieben es, Code auf Cloudflare Workers zu schreiben. Die Geschwindigkeit, die Skalierbarkeit und die Entwickler-Tools machen das Ganze zu einer angenehmen Erfahrung. Unsere heute vorgestellten Observability-Partner erweitern diese Erfahrung von der Entwicklung bis zum Betrieb. Der kontextbezogene Einblick in Echtzeit in das, was Ihr Code macht, wie er performt und welche Fehler er generiert, ist das Kernelement bei der Entwicklung der nächsten Generation von transformativen Anwendungen. Unsere serverlose Plattform sorgt dafür, dass Ihr Code innerhalb von 100 ms von 99 % der mit dem Internet verbundenen Bevölkerung der Welt erreicht wird, und unsere Observability-Partner stellen sicher, dass dieser Code genau das tut, was Sie beabsichtigt haben.