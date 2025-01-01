Entwicklerplattform-Partnerschaften

Die Bereitstellung einer Anwendung in der Cloud erfordert ein stabiles Netzwerk, reichlich Speicherplatz und Rechenleistung. Dies deckt jedoch nur die Architektur ab. Es umfasst nicht alle anderen Tools und Dienste, die für die Erstellung, Bereitstellung und Unterstützung Ihrer Anwendungen erforderlich sind. Um die Konfiguration und Interoperabilität bei der Bereitstellung Ihrer Anwendungen zu vereinfachen, führt Cloudflare unsere Partnerschaften für die Entwicklerplattform ein: Wir arbeiten mit wichtigen Partnern in Bereichen wie Datenbankkonnektivität, Authentifizierung und Infrastrukturmanagement zusammen.
Unsere Edge-Cloud-Produkte und Partnerprodukte fügen sich nahtlos in bestehende Stacks ein und verbessern die Produktivität der Entwickler durch einfache Entwicklungs- und Bereitstellungsabläufe.
Für die Entwicklung und Wartung einer Anwendung braucht es eine große Anzahl von Mitarbeitern. Cloudflare Workers ist die entwicklerfreundlichste Computing-Plattform. Wir erweitern seine Möglichkeiten, indem wir die verschiedenen Komponenten, die Entwickler wünschen, durch Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen verbinden. Cloudflare Workers können jetzt verteilte, globale, transaktionale Anwendungsfälle nativ mit direkten API-Aufrufen von Workers erstellen.
Cloudflare arbeitet mit sechs auf Beobachtung spezialisierten Unternehmen zusammen, die tief in das Cloudflare Workers-Ökosystem integriert sind. Diese Partnerschaften sind von unmittelbarem Wert, wenn es darum geht, die operative Stärke zu entwickeln, um Ihre nächste Generation von Anwendungen schnell, sicher und zuverlässig zu entwickeln.
[Nur Englisch] Erfahren Sie mehr über das umfangreiche Ökosystem der Entwicklerplattform von Cloudflare und wie Entwickler dank unserer Partner-Integrationen flexibel aus einer Vielzahl von Tools wählen können.
Erfahren Sie, warum Cloudflare eine Partnerschaft mit CMS-Anbietern wie Sanity, Strapi, Contentful und WordPress begründet hat damit Entwickler Builds für statische Websites auf der Grundlage von Inhaltsänderungen automatisieren können. Sie erfahren auch, wie Kunden mit Deploy Hooks strategisch entscheiden können, wann diese Builds erfolgen sollen.
Erfahren Sie, wie die Partnerschaft zwischen Cloudflare und StackBlitz dazu beiträgt, Entwicklern das Wrangler-Erlebnis näher zu bringen – direkt in ihrem Browser, ohne Abhängigkeiten
Erfahren Sie, warum die Partnerschaft von Cloudflare mit Sentry, Honeycomb und Stytch die Möglichkeit bietet, mit beliebten Drittanbietern für Beobachtungsmöglichkeiten, Überwachung und Authentifizierung zusammenzuarbeiten, um ihre eigenen Pages-Plugins bereitzustellen.