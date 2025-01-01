Entwicklerplattform-Partnerschaften Cloudflare arbeitet mit Partnern zusammen, um das Netzwerk, den Speicher und die Rechenleistung bereitzustellen, damit Anwendungen schneller und sicherer bereitgestellt werden können.

Die Bereitstellung einer Anwendung in der Cloud erfordert ein stabiles Netzwerk, reichlich Speicherplatz und Rechenleistung. Dies deckt jedoch nur die Architektur ab. Es umfasst nicht alle anderen Tools und Dienste, die für die Erstellung, Bereitstellung und Unterstützung Ihrer Anwendungen erforderlich sind. Um die Konfiguration und Interoperabilität bei der Bereitstellung Ihrer Anwendungen zu vereinfachen, führt Cloudflare unsere Partnerschaften für die Entwicklerplattform ein: Wir arbeiten mit wichtigen Partnern in Bereichen wie Datenbankkonnektivität, Authentifizierung und Infrastrukturmanagement zusammen.