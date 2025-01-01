개발자 플랫폼 파트너십 Cloudflare는 파트너들과 협력하여 앱을 더 빠르고 더 안전하게 전달하기 위한 네트워크, 스토리지, 컴퓨팅 파워를 제공합니다

애플리케이션을 클라우드에 배포하려면 강력한 네트워크, 충분한 스토리지, 컴퓨팅 파워가 필요합니다. 그러나 ��이러한 요소는 아키텍처에만 해당되며, 애플리케이션을 구축하고, 배포하고, 지원하는 데 필요한 기타 도구와 서비스가 모두 포함되는 것은 아닙니다. 애플리케이션을 배포할 때 구성과 상호 운용성을 단순화할 수 있도록, Cloudflare가 자체 개발자 플랫폼 파트너십을 선보입니다. 이 파트너십에서는 데이터베이스 연결, 인증, 인프라 관리와 같은 영역의 핵심 파트너와 협업합니다.