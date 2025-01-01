개발자 플랫폼 파트너십

애플리케이션을 클라우드에 배포하려면 강력한 네트워크, 충분한 스토리지, 컴퓨팅 파워가 필요합니다. 그러나 ��이러한 요소는 아키텍처에만 해당되며, 애플리케이션을 구축하고, 배포하고, 지원하는 데 필요한 기타 도구와 서비스가 모두 포함되는 것은 아닙니다. 애플리케이션을 배포할 때 구성과 상호 운용성을 단순화할 수 있도록, Cloudflare가 자체 개발자 플랫폼 파트너십을 선보입니다. 이 파트너십에서는 데이터베이스 연결, 인증, 인프라 관리와 같은 영역의 핵심 파트너와 협업합니다.
Cloudflare의 에지 클라우드 제품과 파트너 제품은 기존 스택과 원활하게 기능하며, 개발과 배포 워크플로가 단순해 개발자의 생산성을 개선합니다.
애플리케이션을 개발하고 유지하는 데 수많은 인원이 필요합니다. Cloudflare Workers는 가장 개발자 친화적인 컴퓨팅 플랫폼입니다. 다양한 회사와 협업하여 개발자가 원할만한 다양한 구성 요소를 연결해 이 플랫폼의 기능을 확장하고 있습니다. Cloudflare Workers는 이제 분산된 글로벌 트랜잭션 사용 사례를 Workers에서 기본적으로 직접 API 호출로 구축할 수 있습니다.
Cloudflare는 Cloudflare Workers 생태계에 완벽하게 통합되며 관찰 가능성을 주력으로 하는 회사 6곳과 협업합니다. 고객의 차세대 애플리케이션이 빠르고 안전하며 프로덕션 단계에서 문제가 없도록 유지하고 만들 수 있도록 운영 능력을 구축하는 데 이러한 파트너십이 즉각적인 가치를 제공할 것입니다.
Cloudflare의 광범위한 개발자 플랫폼 생태계를 알아보고, Cloudflare 파트너 통합이 다양한 도구 중에서 개발자가 원하는 것을 선택할 수 있도록 어떻게 자유와 유연성을 제공하는지 알아보세요.
Cloudflare가 Sanity, Strapi, Contentful, WordPress와 같은 CMS 공급자와 협업하여 개발자가 콘텐츠 변경 사항을 기반으로 한 정적 사이트 구축을 자동화할 수 있게 지원하는 이유와, 구축 시 고객이 전략을 더 잘 갖추도록 도와주는 Deploy Hooks의 방법을 알아보세요.
Cloudflare가 StackBlitz와 파트너십을 맺어 개발자가 Wrangler 경험에 더 가까워지도록 지원하는 방법을 알아보세요. 자신의 브라우저에서 바로 사용할 수 있어 종속성이 필요하지 않습니다.
Cloudflare가 Sentry, Honeycomb, Stytch와 파트너십을 맺어, 자체 Pages 플러그인을 제공할 수 있도록 인기 있는 타사 관찰 가능성 공급자, 모니터링 공급자, 인증 공급자와 협업할 기회를 제시하는 이유를 확인해보세요.