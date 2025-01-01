모든 애플리케이션은 코드와 상태라는 두 부분으로 구성되어 있습니다.

방대한 분산형 시스템에서 상태를 다루기란 항상 수월하지는 않습니다. 200개 이상의 데이터 센터에서 동시에 애플리케이션을 실행하는 경우, 더 나은 성능, 가용성, 규모를 제공하도록 데이터를 배포하는 것과 특정 시점에 모든 데이터 센터에서 동일한 데이터를 확인할 수 있도록 마련하는 것 사이에서 절충해야 합니다.

Cloudflare의 목표는 에지에서 상태를 원활하게 만드는 것입니다. 일부 사용 사례에서는 복잡한 데이터세트를 쿼리하거나 관계형 기록 시스템과 소통합니다. Cloudflare는 언제든 기존의 쿼리 언어로 Worker에서 소통하는 사용 사례가 있다는 점을 잘 알고 있습니다.

개발자가 자신 있게 Workers에서 구축�할 수 있도록 아래의 파트너십을 발표합니다. 개발자가 Workers에서 새로운 애플리케이션을 구축할 때 에지를 우선시하는 데이터베이스를 선택할 수 있도록 두 분산형 데이터 회사, Macrometa 및 Fauna와 파트너십을 맺었습니다.