애플리케이션을 개발하고 유지하는 데 수많은 인원이 필요합니다. Cloudflare Workers는 가장 개발자 친화적인 컴퓨팅 플랫폼��입니다. 다양한 회사와 협업하여 개발자가 원할만한 다양한 구성 요소를 연결해 이 플랫폼의 기능을 확장하고 있습니다. Cloudflare Workers는 이제 분산된 글로벌 트랜잭션 사용 사례를 Workers에서 기본적으로 직접 API 호출로 구축할 수 있습니다.
모든 애플리케이션은 코드와 상태라는 두 부분으로 구성되어 있습니다.
방대한 분산형 시스템에서 상태를 다루기란 항상 수월하지는 않습니다. 200개 이상의 데이터 센터에서 동시에 애플리케이션을 실행하는 경우, 더 나은 성능, 가용성, 규모를 제공하도록 데이터를 배포하는 것과 특정 시점에 모든 데이터 센터에서 동일한 데이터를 확인할 수 있도록 마련하는 것 사이에서 절충해야 합니다.
Cloudflare의 목표는 에지에서 상태를 원활하게 만드는 것입니다. 일부 사용 사례에서는 복잡한 데이터세트를 쿼리하거나 관계형 기록 시스템과 소통합니다. Cloudflare는 언제든 기존의 쿼리 언어로 Worker에서 소통하는 사용 사례가 있다는 점을 잘 알고 있습니다.
개발자가 자신 있게 Workers에서 구축�할 수 있도록 아래의 파트너십을 발표합니다. 개발자가 Workers에서 새로운 애플리케이션을 구축할 때 에지를 우선시하는 데이터베이스를 선택할 수 있도록 두 분산형 데이터 회사, Macrometa 및 Fauna와 파트너십을 맺었습니다.
Cloudflare는 Macrometa와의 글로벌 데이터 파트너십을 발표하게 되어 기쁩니다. Macrometa는 Cloudflare Workers를 이용해 에지에 풍부하고 지리적으로 분산된 스테이트풀 애플리케이션을 구축하여 네트워크 연결 상태를 추적할 수 있는 플랫폼을 개발자에게 제공합니다.
Cloudflare는 첨단 애플리케이션용 데이터 API인 Fauna와의 트랜잭션 워크로드 파트너십을 발표하게 되어 기쁩니다. Cloudflare와 Fauna가 함께라면 개발자는 동적으로 규모를 조정하고 강력한 일관성을 유지하는 스테이트풀 애플리케이션을 구축할 수 있게 됩니다.
Cloudflare가 Macrometa 및 Fauna와 맺은 파트너십이 에지에서 복잡한 데이터 기반 사용 사례를 지원하는 데 도움을 주는 방법을 알아보세요.