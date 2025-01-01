Registrati

Partnership di Edge Database

Cloudflare sta collaborando con i principali fornitori di database distribuiti e basati su API per supportare casi d'uso complessi basati sui dati a livello di edge

Ci vuole un intero paese per sviluppare e mantenere un'applicazione. Cloudflare Workers è la piattaforma di elaborazione più adatta agli sviluppatori. Stiamo estendendo le sue capacità connettendoci ai vari componenti che gli sviluppatori vorrebbero collaborando con diverse aziende. Cloudflare Workers può ora creare casi d'uso distribuiti, globali e transazionali in modo nativo con chiamate API dirette da Workers.

Panoramica

Ogni applicazione è costituita da due parti: codice e stato.

Lo stato non è sempre il più facile da lavorare in un enorme sistema distribuito. Quando un'applicazione viene eseguita contemporaneamente in oltre 200 data center, esiste un compromesso intrinseco tra la distribuzione dei dati per prestazioni, disponibilità e scalabilità migliori e la garanzia che tutti i data center vedano gli stessi dati in un determinato momento.

Il nostro obiettivo è rendere lo stato sul perimetro senza soluzione di continuità. Utilizza casi come l'esecuzione di query su set di dati complessi o la comunicazione con un sistema di record relazionale. Riconosciamo che ci saranno sempre casi d'uso per la comunicazione da un Worker a un linguaggio di query esistente.

Stiamo annunciando le partnership di seguito in modo che gli sviluppatori possano basarsi su Workers con fiducia. Una partnership con due società di dati distribuiti, Macrometa e Fauna, per aiutare gli sviluppatori a scegliere un database edge-first quando creano una nuova applicazione su Workers.

I nostri partner

Macrometa

Cloudflare è lieto di annunciare una partnership per i dati globali con Macrometa. Macrometa fornisce agli sviluppatori una piattaforma stateful per creare applicazioni stateful ricche e distribuite geograficamente sul perimetro con Cloudflare Workers.

Ulteriori informazioni

Fauna

Siamo inoltre lieti di annunciare una partnership per carichi di lavoro transazionali con Fauna, un'API di dati per applicazioni moderne. Insieme, Cloudflare e Fauna consentono agli sviluppatori di creare applicazioni stateful che scalano dinamicamente e mantengono una forte coerenza.

Ulteriori informazioni

Se sei interessato alle integrazioni dei nostri partner, contattaci.

Contattaci

Ulteriori informazioni

Blog

Annuncio dei partner di database di Cloudflare

Scopri come la partnership di Cloudflare con Macrometa and Fauna sta supportando casi d'uso complessi basati sui dati a livello di perimetro.

Ulteriori informazioni

INTRODUZIONE

SOLUZIONI

SUPPORTO

CONFORMITÀ

INTERESSE PUBBLICO

AZIENDA

© 2025 Cloudflare, Inc.Informativa sulla privacyCondizioni per l’utilizzoReport Problemi di sicurezzaAttendibilità e sicurezzaMarchio registrato