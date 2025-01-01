Partnership di Edge Database Cloudflare sta collaborando con i principali fornitori di database distribuiti e basati su API per supportare casi d'uso complessi basati sui dati a livello di edge

Ci vuole un intero paese per sviluppare e mantenere un'applicazione. Cloudflare Workers è la piattaforma di elaborazione più adatta agli sviluppatori. Stiamo estendendo le sue capacità connettendoci ai vari componenti che gli sviluppatori vorrebbero collaborando con diverse aziende. Cloudflare Workers può ora creare casi d'uso distribuiti, globali e transazionali in modo nativo con chiamate API dirette da Workers.