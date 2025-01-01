Ci vuole un intero paese per sviluppare e mantenere un'applicazione. Cloudflare Workers è la piattaforma di elaborazione più adatta agli sviluppatori. Stiamo estendendo le sue capacità connettendoci ai vari componenti che gli sviluppatori vorrebbero collaborando con diverse aziende. Cloudflare Workers può ora creare casi d'uso distribuiti, globali e transazionali in modo nativo con chiamate API dirette da Workers.
Ogni applicazione è costituita da due parti: codice e stato.
Lo stato non è sempre il più facile da lavorare in un enorme sistema distribuito. Quando un'applicazione viene eseguita contemporaneamente in oltre 200 data center, esiste un compromesso intrinseco tra la distribuzione dei dati per prestazioni, disponibilità e scalabilità migliori e la garanzia che tutti i data center vedano gli stessi dati in un determinato momento.
Il nostro obiettivo è rendere lo stato sul perimetro senza soluzione di continuità. Utilizza casi come l'esecuzione di query su set di dati complessi o la comunicazione con un sistema di record relazionale. Riconosciamo che ci saranno sempre casi d'uso per la comunicazione da un Worker a un linguaggio di query esistente.
Stiamo annunciando le partnership di seguito in modo che gli sviluppatori possano basarsi su Workers con fiducia. Una partnership con due società di dati distribuiti, Macrometa e Fauna, per aiutare gli sviluppatori a scegliere un database edge-first quando creano una nuova applicazione su Workers.
Cloudflare è lieto di annunciare una partnership per i dati globali con Macrometa. Macrometa fornisce agli sviluppatori una piattaforma stateful per creare applicazioni stateful ricche e distribuite geograficamente sul perimetro con Cloudflare Workers.
Siamo inoltre lieti di annunciare una partnership per carichi di lavoro transazionali con Fauna, un'API di dati per applicazioni moderne. Insieme, Cloudflare e Fauna consentono agli sviluppatori di creare applicazioni stateful che scalano dinamicamente e mantengono una forte coerenza.
Scopri come la partnership di Cloudflare con Macrometa and Fauna sta supportando casi d'uso complessi basati sui dati a livello di perimetro.