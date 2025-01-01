R2 Storage, la soluzione distribuita per lo storage di oggetti di Cloudflare senza costi di trasferimento dati, fornisce un'infrastruttura essenziale per le principali aziende nel settore dell'intelligenza artificiale generativa. Queste partnership aiutano le aziende che creano infrastrutture AI a evitare di legarsi mani e piedi a un singolo fornitore, e rendono l'addestramento dei modelli di AI generativa accessibile ed economico.
L'AI generativa si basa su GPU estremamente potenti per consentire l'elaborazione in parallelo. Workers AI di Cloudflare consente agli utenti di distribuire i modelli di apprendimento automatico su GPU serverless che risiedono nella nostra rete globale. Le startup nel settore dell'AI generativa che addestrano modelli AI si trovano a fare i conti con potenze di calcolo insufficienti fornite dai provider cloud. Per ovviare a questo problema Cloudflare offre la flessibilità di usare R2 come storage di oggetti per i dati di addestramento. In questo modo i clienti possono selezionare il migliore provider cloud di GPU in base alla capacità, ai costi e alle prestazioni senza l'aggravio di onerose commissioni per il trasferimento dei dati.