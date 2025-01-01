Registrati

Le partnership per l'intelligenza artificiale

Le aziende più innovative nel campo dell'AI generativa si affidano a Cloudflare

R2 Storage, la soluzione distribuita per lo storage di oggetti di Cloudflare senza costi di trasferimento dati, fornisce un'infrastruttura essenziale per le principali aziende nel settore dell'intelligenza artificiale generativa. Queste partnership aiutano le aziende che creano infrastrutture AI a evitare di legarsi mani e piedi a un singolo fornitore, e rendono l'addestramento dei modelli di AI generativa accessibile ed economico.

Panoramica

L'AI generativa si basa su GPU estremamente potenti per consentire l'elaborazione in parallelo. Workers AI di Cloudflare consente agli utenti di distribuire i modelli di apprendimento automatico su GPU serverless che risiedono nella nostra rete globale. Le startup nel settore dell'AI generativa che addestrano modelli AI si trovano a fare i conti con potenze di calcolo insufficienti fornite dai provider cloud. Per ovviare a questo problema Cloudflare offre la flessibilità di usare R2 come storage di oggetti per i dati di addestramento. In questo modo i clienti possono selezionare il migliore provider cloud di GPU in base alla capacità, ai costi e alle prestazioni senza l'aggravio di onerose commissioni per il trasferimento dei dati.

I nostri partner

Cloudflare collabora con le principali aziende nel campo dell'AI generativa e dell'ecosistema ML, comprese quelle che offrono i modelli di fondazione più diffusi. La collaborazione si articola integrando R2 come storage di oggetti per i set dati usati in addestramento, Vectorize per gli embedding vettoriali e AI Gateway per il caching, la limitazione di frequenza e le analytics. Queste collaborazioni garantiscono che i clienti dispongano della possibilità di creare e distribuire applicazioni AI usando gli strumenti che preferiscono, nel modo più semplice ed economicamente vantaggioso.

I nostri clienti

Le aziende dell'AI come Character.ai, Leonardo.ai, Lexica.art, and SiteGPT.ai si affidano a Cloudflare per avere gli strumenti necessari per fornire inferenze, immagini e conversazioni in tempo reale a utenti di tutto il mondo.

