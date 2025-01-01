Cloudflare collabora con le principali aziende nel campo dell'AI generativa e dell'ecosistema ML, comprese quelle che offrono i modelli di fondazione più diffusi. La collaborazione si articola integrando R2 come storage di oggetti per i set dati usati in addestramento, Vectorize per gli embedding vettoriali e AI Gateway per il caching, la limitazione di frequenza e le analytics. Queste collaborazioni garantiscono che i clienti dispongano della possibilità di creare e distribuire applicazioni AI usando gli strumenti che preferiscono, nel modo più semplice ed economicamente vantaggioso.