Cloudflare R2 Storage – ein verteilter Objektspeicher ohne Egress-Kosten – stellt eine wichtige Infrastruktur für führende Anbieter von generativer künstlichen Intelligenz (KI) bereit. Diese Partnerschaften helfen KI-Infrastrukturunternehmen dabei, sich nicht fest an bestimmte Anbieter binden zu müssen und das Training von Modellen generativer KI zugänglich und erschwinglich machen.
Generative KI stützt sich auf leistungsstarke GPUs für eine effiziente parallele Verarbeitung. Mit Cloudflare Workers AI können Benutzer Machine Learning-Modelle auf serverlosen GPUs innerhalb des globalen Netzwerks von Cloudflare einsetzen. Da Startups im Bereich der generativen KI, die KI-Modelle trainieren, mit Engpässen bei der Rechenkapazität von Cloud-Anbietern konfrontiert sind, sorgt Cloudflare für Flexibilität, indem es R2 als Objektspeicher für Trainingsdaten verwendet. So können Kunden den besten GPU-Cloud-Anbieter auf der Grundlage von Kapazität, Kosten und Performance ohne Gebühren für die Datenübertragung auswählen.