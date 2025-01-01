Generative KI stützt sich auf leistungsstarke GPUs für eine effiziente parallele Verarbeitung. Mit Cloudflare Workers AI können Benutzer Machine Learning-Modelle auf serverlosen GPUs innerhalb des globalen Netzwerks von Cloudflare einsetzen. Da Startups im Bereich der generativen KI, die KI-Modelle trainieren, mit Engpässen bei der Rechenkapazität von Cloud-Anbietern konfrontiert sind, sorgt Cloudflare für Flexibilität, indem es R2 als Objektspeicher für Trainingsdaten verwendet. So können Kunden den besten GPU-Cloud-Anbieter auf der Grundlage von Kapazität, Kosten und Performance ohne Gebühren für die Datenübertragung auswählen.