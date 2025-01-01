Für die Entwicklung und Wartung einer Anwendung braucht es eine große Anzahl von Mitarbeitern. Cloudflare Workers ist die entwicklerfreundlichste Computing-Plattform. Wir erweitern seine Möglichkeiten, indem wir die verschiedenen Komponenten, die Entwickler wünschen, durch Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen verbinden. Cloudflare Workers können jetzt verteilte, globale, transaktionale Anwendungsfälle nativ mit direkten API-Aufrufen von Workers erstellen.
Jede Anwendung besteht aus zwei Teilen: Code und Zustand.
Es ist nicht immer einfach, in einem großen verteilten System zu arbeiten. Wenn eine Anwendung in mehr als 200 Rechenzentren gleichzeitig läuft, besteht ein inhärenter Zielkonflikt zwischen der Verteilung der Daten für eine bessere Performance, Verfügbarkeit und Skalierung und der Gewährleistung, dass alle Rechenzentren zu einem bestimmten Zeitpunkt die gleichen Daten sehen.
Unser Ziel ist es, den Zustand an der Edge nahtlos zu gestalten. Anwendungsfälle wie die Abfrage komplexer Datensätze oder die Kommunikation mit einem relationalen Datensatzsystem. Wir sind uns bewusst, dass es immer Anwendungsfälle für die Kommunikation von einem Worker zu einer bestehenden Abfragesprache geben wird.
Wir geben die folgenden Partnerschaften bekannt, damit Entwickler mit Zuversicht auf Workers aufbauen können. Eine Partnerschaft mit zwei Unternehmen für verteilte Daten, Macrometa und Fauna, um Entwicklern bei der Auswahl einer Edge-First-Datenbank zu helfen, wenn sie eine neue Anwendung auf Workers erstellen.
Cloudflare freut sich, eine Partnerschaft für globale Daten mit Macrometa bekannt zu geben. Macrometa bietet eine zustandsbehaftete Plattform für Entwickler, die mit Cloudflare Workers reichhaltige, geografisch verteilte, zustandsbehaftete Anwendungen an der Edge erstellen können.
Wir freuen uns außerdem, eine Partnerschaft für transaktionale Workloads mit Fauna, einer Daten-API für moderne Anwendungen, bekannt zu geben. Gemeinsam ermöglichen Cloudflare und Fauna Entwicklern die Erstellung zustandsbehafteter Anwendungen, die dynamisch skalieren und eine hohe Beständigkeit aufweisen.
