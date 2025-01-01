Jede Anwendung besteht aus zwei Teilen: Code und Zustand.

Es ist nicht immer einfach, in einem großen verteilten System zu arbeiten. Wenn eine Anwendung in mehr als 200 Rechenzentren gleichzeitig läuft, besteht ein inhärenter Zielkonflikt zwischen der Verteilung der Daten für eine bessere Performance, Verfügbarkeit und Skalierung und der Gewährleistung, dass alle Rechenzentren zu einem bestimmten Zeitpunkt die gleichen Daten sehen.

Unser Ziel ist es, den Zustand an der Edge nahtlos zu gestalten. Anwendungsfälle wie die Abfrage komplexer Datensätze oder die Kommunikation mit einem relationalen Datensatzsystem. Wir sind uns bewusst, dass es immer Anwendungsfälle für die Kommunikation von einem Worker zu einer bestehenden Abfragesprache geben wird.

Wir geben die folgenden Partnerschaften bekannt, damit Entwickler mit Zuversicht auf Workers aufbauen können. Eine Partnerschaft mit zwei Unternehmen für verteilte Daten, Macrometa und Fauna, um Entwicklern bei der Auswahl einer Edge-First-Datenbank zu helfen, wenn sie eine neue Anwendung auf Workers erstellen.