開發和維護應用程式所需的人員眾多。Cloudflare Workers 是最適合開發人員使用的運算平台。我們將與多家公司合作，連接開發人員喜愛的多種元件來擴充其功能。Cloudflare Workers 現在可以運用 Workers 的直接 API 呼叫，以原生方式打造分散式、全球化的交易使用案例。
每個應用程式都有兩個部分：程式碼與狀態。
在大規模的分散式系統中，狀態並非始終最易於操作。一個應用程式同時在超過 200 個資料中心中執行時，在分散資料（以提供更好的效能、可用性與規模），以及保證所有資料中心都能夠及時在指定時間點看到相同資料之間，有著固有的權衡取捨。
我們的目標是讓邊緣的狀態順暢無比。查詢複雜的資料集，或是與關聯式記錄系統通訊等使用案例。我們知道，始終會有從 Workers 對現有查詢語言進行通訊的使用案例。
我們即將宣布以下合作關係，讓開發人員能夠更安心地在 Workers 上建構。與 Macrometa 及 Fauna 這兩家分散式資料公司的合作，能夠協助開發人員在 Workers 上建構新的應用程式時，選擇邊緣優先的資料庫。
Cloudflare 很高興宣布與 Macrometa 的全球資料合作。Macrometa 提供可設定狀態的平台，讓開發人員透過 Cloudflare Workers 在邊緣打造豐富、地理上分散的具狀態應用程式。
我們也非常高興宣布與現代應用程式資料 API 的 Fauna 進行交易工作負載的合作。Cloudflare 與 Fauna 攜手合作，讓開發人員能夠打造可設定狀態的應用程式，以動態地擴充並維持強大的一致性。