每個應用程式都有兩個部分：程式碼與狀態。

在大規模的分散式系統中，狀態並非始終最易於操作。一個應用程式同時在超過 200 個資料中心中執行時，在分散資料（以提供更好的效能、可用性與規模），以及保證所有資料中心都能夠及時在指定時間點看到相同資料之間，有著固有的權衡取捨。

我們的目標是讓邊緣的狀態順暢無比。查詢複雜的資料集，或是與關聯式記錄系統通訊等使用案例。我們知道，始終會有從 Workers 對現有查詢語言進行通訊的使用案例。

我們即將宣布以下合作關係，讓開發人員能夠更安心地在 Workers 上建構。與 Macrometa 及 Fauna 這兩家分散式資料公司的合作，能夠協助開發人員在 Workers 上建構新的應用程式時，選擇邊緣優先的資料庫。