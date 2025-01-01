Le développement et l'entretien d'une application constituent une œuvre collective. La plateforme informatique Cloudflare Workers est la plus adaptée aux développeurs. Grâce aux partenariats conclus avec plusieurs entreprises, nous étendons ses possibilités en la connectant aux divers éléments dont les développeurs aimeraient bénéficier. Cloudflare Workers peut désormais développer nativement des scénarios d'utilisation distribués, mondiaux et transactionnels à l'aide d'appels d'API directement émis depuis la plateforme.
Chaque application se compose de deux parties : le code et l'état.
L'état n'est pas toujours le plus facile à intégrer à un vaste système distribué. Lorsqu'une application s'exécute simultanément dans plus de 200 datacenters, un compromis inhérent s'installe entre la distribution des données (pour des performances, une disponibilité et une échelle optimales) et la garantie que tous les datacenters peuvent voir les mêmes données à un instant donné.
Notre objectif consiste à assurer la fluidité de l'état à la périphérie, ainsi qu'à mettre en place divers scénarios d'utilisation, comme l'interrogation d'ensembles de données complexes ou la communication avec un système d'enregistrement relationnel. Nous reconnaissons que des scénarios d'utilisations basés sur la communication entre un Worker et un langage de requête existant s'avéreront toujours nécessaires.
Les partenariats annoncés ci-dessous ont pour vocation de permettre aux développeurs de créer sur Workers en toute confiance. Ces partenariats conclus avec deux entreprises du secteur des données distribuées, Macrometa et Fauna, aideront ainsi les développeurs à choisir une base de données axée sur la périphérie lors du développement d'une nouvelle application sur Workers.
Cloudflare se réjouit d'annoncer un partenariat portant sur les données au niveau mondial passé avec Macrometa. Macrometa propose une plateforme avec état (stateful) aux développeurs afin de leur permettre de créer des applications dynamiques, riches et géo-distribuées à la périphérie grâce à Cloudflare Workers.
Nous nous réjouissons également d'annoncer un partenariat (portant sur les charges de travail transactionnelles) conclu avec Fauna, une API de données conçue pour les applications modernes. Ensemble, Cloudflare et Fauna permettront aux développeurs de créer des applications avec état capables d'évoluer de manière dynamique et d'entretenir une forte cohérence.
Découvrez comment les partenariats conclus par Cloudflare avec Macrometa et Fauna contribuent à la prise en charge de scénarios d'utilisations complexes et axés sur les données à la périphérie.