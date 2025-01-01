Chaque application se compose de deux parties : le code et l'état.

L'état n'est pas toujours le plus facile à intégrer à un vaste système distribué. Lorsqu'une application s'exécute simultanément dans plus de 200 datacenters, un compromis inhérent s'installe entre la distribution des données (pour des performances, une disponibilité et une échelle optimales) et la garantie que tous les datacenters peuvent voir les mêmes données à un instant donné.

Notre objectif consiste à assurer la fluidité de l'état à la périphérie, ainsi qu'à mettre en place divers scénarios d'utilisation, comme l'interrogation d'ensembles de données complexes ou la communication avec un système d'enregistrement relationnel. Nous reconnaissons que des scénarios d'utilisations basés sur la communication entre un Worker et un langage de requête existant s'avéreront toujours nécessaires.

Les partenariats annoncés ci-dessous ont pour vocation de permettre aux développeurs de créer sur Workers en toute confiance. Ces partenariats conclus avec deux entreprises du secteur des données distribuées, Macrometa et Fauna, aideront ainsi les développeurs à choisir une base de données axée sur la périphérie lors du développement d'une nouvelle application sur Workers.