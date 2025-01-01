Les développeurs ne sont pas les seuls éléments de l'entreprise qui ont besoin d'observer l'ensemble des aspects de leurs applications en production. À mesure que les entreprises se développent, ainsi que la sophistication de leurs systèmes de sécurité et de surveillance de l'infrastructure, ces dernières doivent habituellement mettre en œuvre des plateformes d'observabilité permettant d'assurer une visibilité générale sur l'ensemble de l'infrastructure, de même qu'une capacité d'alerte en cas d'anomalies. Le déploiement de réseaux, d'applications et d'équipements physiques ou logiciels ne suffit pas. Pour atteindre cet objectif, les plateformes d'observabilité doivent ingérer autant de données que possible.

Les développeurs adorent rédiger du code sur Cloudflare Workers. La vitesse, l'échelle et les outils pour développeurs proposés par la plateforme se combinent tous pour assurer une expérience de développement remarquable. Les annonces d'aujourd'hui consacrées à nos partenaires d'observabilité étendent cette expérience du développement aux opérations. La possibilité de bénéficier d'informations stratégiques contextuelles et en temps réel sur les effets produits par votre code, mais aussi ses performances et les erreurs générées par ce dernier, réside au cœur de notre proposition d'une nouvelle génération d'applications révolutionnaires. Notre plateforme serverless se charge d'amener votre code à moins de 100 ms de 99 % de la population mondiale connectée à Internet. De même, nos partenaires d'observabilité s'assurent que ce code effectue exactement ce pour quoi vous l'avez conçu.