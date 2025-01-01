Me interesa

Asociaciones con proveedores de soluciones de observabilidad con Workers

Nuestros socios incorporan la observabilidad al perímetro para investigar, diagnosticar, arreglar y supervisar los problemas mientras utilizan Cloudflare Workers, nuestra eficiente plataforma de procesos escalable de forma ilimitada

Cloudflare se asocia con seis empresas de soluciones de observabilidad que están profundamente integradas en el ecosistema de Cloudflare Workers. Estas asociaciones ofrecerán un valor inmediato en la creación de fuerza operativa para mantener y ofrecer rapidez, seguridad y protección a tu próxima generación de aplicaciones en producción.

Descripción general

Los desarrolladores no son la única parte de una organización que necesita observar todos los aspectos de sus aplicaciones en producción. A medida que las organizaciones crecen y aumenta la sofisticación de sus sistemas de supervisión y seguridad de la infraestructura, suelen implementar plataformas de observabilidad, que ofrecen una visibilidad general de toda la infraestructura y la capacidad de alertar sobre anomalías, no solo de las aplicaciones individuales, los dispositivos, el hardware o la red. Para lograr ese objetivo, las plataformas de observabilidad deben asimilar la mayor cantidad de datos posible.

A los desarrolladores les encanta escribir código en Cloudflare Workers. La velocidad, la escalabilidad y las herramientas para desarrolladores se alinean para crear experiencias inmejorables. Nuestros actuales anuncios de asociaciones con proveedores de observabilidad amplían esa experiencia desde el desarrollo hasta las operaciones. La obtención de información contextual en tiempo real sobre lo que está haciendo el código, su rendimiento y los errores que está generando es la base para el lanzamiento de la próxima generación de aplicaciones transformadoras. Nuestra plataforma sin servidor se encarga de llevar tu código a menos de 100 m/s del 99 % de la población conectada a Internet del mundo, y nuestros socios de soluciones de observabilidad se aseguran de que ese código haga exactamente aquello para lo que ha sido diseñado.

