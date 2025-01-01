注册

Workers 可观察性合作伙伴关系

我们的合作伙伴将可观察性带到边缘，以调查、诊断、修复和监控问题，同时使用我们可轻松无限扩展的计算平台 Cloudflare Workers。

Cloudflare 正在与 6 家专注于观察性的公司合作，这些公司已深度融入 Cloudflare Workers 生态系统。这些合作伙伴关系将为打造运营实力提供直接价值，以维护您的下一代应用，使其在生产中快速、安全且毫无破绽。

概述

开发人员并非组织中需要对其生产中应用的所有方面进行观察的唯一部门。随着组织的发展，以及其基础设施监控和安全系统的复杂性的增长，他们通常会实施可观察平台，以提供对整个基础设施的整体可见性，并能对异常情况发出警报——而不仅仅是单个应用程序、设备、硬件或网络。为了实现上述目标，可观察性平台必须吸收尽可能多的数据。

开发人员喜爱在 Cloudflare Workers 上编写代码。其速度、规模和开发人员工具使这成为令人愉快的体验。我们今天宣布的可观察性合作伙伴将使以上体验从开发扩展到运营。就代码正在执行的操作、性能和所产生的任何错误获得实时、带有上下文的洞察，这是交付下一代变革性应用的核心所在。我们的无服务器平台负责让您的代码在 100 毫秒内连接到全球 99% 的互联网人口，而我们的可观察性合作伙伴确保代码完全按照您的设计运行。

我们的合作伙伴

