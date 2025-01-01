Gli sviluppatori non sono l'unica parte di un'organizzazione che deve osservare tutti gli aspetti delle loro applicazioni in produzione. Man mano che le organizzazioni crescono e la sofisticatezza del monitoraggio dell'infrastruttura e dei sistemi di sicurezza crescono, in genere implementano piattaforme di osservabilità, che forniscono visibilità complessiva sull'intera infrastruttura e la capacità di segnalare anomalie, non solo singole applicazioni, dispositivi, hardware o rete. Per raggiungere tale obiettivo, le piattaforme di osservabilità devono acquisire quanti più dati possibile.

Gli sviluppatori adorano scrivere codice su Cloudflare Workers. La velocità, la scalabilità e gli strumenti di sviluppo si combinano per renderlo un'esperienza piacevole. Gli annunci dei nostri partner per l'osservabilità di oggi estendono quell'esperienza dallo sviluppo alle operazioni. Ottenere informazioni contestuali e in tempo reale su ciò che il codice sta facendo, sulle sue prestazioni e su eventuali errori che sta generando è al centro della spedizione della prossima generazione di app trasformative. La nostra piattaforma serverless si occupa di portare il tuo codice entro 100 ms dal 99% della popolazione mondiale connessa a Internet e i nostri partner di osservabilità si assicurano che quel codice faccia esattamente ciò per cui lo hai progettato.