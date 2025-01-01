Registrati

Partnership di Workers Observability

I nostri partner apportano l'osservabilità sul perimetro per indagare, diagnosticare, risolvere e monitorare i problemi utilizzando la nostra piattaforma di calcolo infinitamente scalabile, Cloudflare Workers

Cloudflare sta collaborando con sei aziende incentrate sull'osservabilità che sono profondamente integrate nell'ecosistema di Cloudflare Workers. Queste partnership forniranno un valore immediato nella costruzione del muscolo operativo per mantenere e rendere la tua prossima generazione di applicazioni veloci, sicure e a prova di proiettile in produzione.

Panoramica

Gli sviluppatori non sono l'unica parte di un'organizzazione che deve osservare tutti gli aspetti delle loro applicazioni in produzione. Man mano che le organizzazioni crescono e la sofisticatezza del monitoraggio dell'infrastruttura e dei sistemi di sicurezza crescono, in genere implementano piattaforme di osservabilità, che forniscono visibilità complessiva sull'intera infrastruttura e la capacità di segnalare anomalie, non solo singole applicazioni, dispositivi, hardware o rete. Per raggiungere tale obiettivo, le piattaforme di osservabilità devono acquisire quanti più dati possibile.

Gli sviluppatori adorano scrivere codice su Cloudflare Workers. La velocità, la scalabilità e gli strumenti di sviluppo si combinano per renderlo un'esperienza piacevole. Gli annunci dei nostri partner per l'osservabilità di oggi estendono quell'esperienza dallo sviluppo alle operazioni. Ottenere informazioni contestuali e in tempo reale su ciò che il codice sta facendo, sulle sue prestazioni e su eventuali errori che sta generando è al centro della spedizione della prossima generazione di app trasformative. La nostra piattaforma serverless si occupa di portare il tuo codice entro 100 ms dal 99% della popolazione mondiale connessa a Internet e i nostri partner di osservabilità si assicurano che quel codice faccia esattamente ciò per cui lo hai progettato.

I nostri partner

Se sei interessato alle integrazioni dei nostri partner, contattaci.

Contattaci

Ulteriori informazioni

Blog

Espansione dell'ecosistema di osservabilità di Cloudflare Workers

Scopri come le partnership di Cloudflare con sei aziende incentrate sull'osservabilità e profondamente integrate nell'ecosistema Workers forniranno un valore immediato nella costruzione della forza operativa per mantenere e rendere la tua prossima generazione di applicazioni veloci, sicure e a prova di proiettile in produzione.

Ulteriori informazioni

INTRODUZIONE

SOLUZIONI

SUPPORTO

CONFORMITÀ

INTERESSE PUBBLICO

AZIENDA

© 2025 Cloudflare, Inc.Informativa sulla privacyCondizioni per l’utilizzoReport Problemi di sicurezzaAttendibilità e sicurezzaMarchio registrato