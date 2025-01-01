Partnership per la piattaforma per sviluppatori

La distribuzione di un'applicazione nel cloud richiede una rete robusta, un ampio spazio di archiviazione e una potenza di elaborazione. Ma ciò copre solo l'architettura e non include tutti gli altri strumenti e servizi necessari per creare, distribuire e supportare le tue applicazioni. Per semplificare la configurazione e l'interoperabilità durante la distribuzione delle applicazioni, Cloudflare sta lanciando le nostre partnership per la piattaforma per gli sviluppatori: collaborando con partner chiave in aree come la connettività del database, l'autenticazione e la gestione dell'infrastruttura.
I nostri prodotti edge cloud e i prodotti dei partner si adattano perfettamente agli stack esistenti e migliorano la produttività degli sviluppatori attraverso semplici flussi di lavoro di sviluppo e distribuzione.
Ci vuole un intero paese per sviluppare e mantenere un'applicazione. Cloudflare Workers è la piattaforma di elaborazione più adatta agli sviluppatori. Stiamo estendendo le sue capacità connettendoci ai vari componenti che gli sviluppatori vorrebbero collaborando con diverse aziende. Cloudflare Workers può ora creare casi d'uso distribuiti, globali e transazionali in modo nativo con chiamate API dirette da Workers.
Cloudflare sta collaborando con sei aziende incentrate sull'osservabilità che sono profondamente integrate nell'ecosistema di Cloudflare Workers. Queste partnership forniranno un valore immediato nella costruzione del muscolo operativo per mantenere e rendere la tua prossima generazione di applicazioni veloci, sicure e a prova di proiettile in produzione.
Scopri l'ampio ecosistema di piattaforme per sviluppatori di Cloudflare e come le integrazioni dei nostri partner offrono agli sviluppatori la libertà e la flessibilità di scegliere tra una varietà di strumenti.
Scopri perché Cloudflare ha collaborato con provider CMS come Sanity, Strapi, Contentful e WordPress per consentire agli sviluppatori di automatizzare le build per siti statici in base alle modifiche dei contenuti e come Deploy Hooks consente ai clienti di essere più strategici su quando queste build dovrebbero avvenire.
Scopri come la partnership di Cloudflare e StackBlitz aiuta ad avvicinare l'esperienza di Wrangler agli sviluppatori, direttamente al loro browser, senza dipendere.
Scopri perché la partnership di Cloudflare con Sentry, Honeycomb e Stytch offre l'opportunità di collaborare con noti fornitori di osservabilità, monitoraggio e autenticazione di terze parti per fornire i propri plug-in per le pagine.