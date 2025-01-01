Partnership per la piattaforma per sviluppatori Cloudflare sta collaborando con i suoi partner per fornire la rete, l'archiviazione e la potenza di calcolo per distribuire le app in modo più rapido e sicuro

La distribuzione di un'applicazione nel cloud richiede una rete robusta, un ampio spazio di archiviazione e una potenza di elaborazione. Ma ciò copre solo l'architettura e non include tutti gli altri strumenti e servizi necessari per creare, distribuire e supportare le tue applicazioni. Per semplificare la configurazione e l'interoperabilità durante la distribuzione delle applicazioni, Cloudflare sta lanciando le nostre partnership per la piattaforma per gli sviluppatori: collaborando con partner chiave in aree come la connettività del database, l'autenticazione e la gestione dell'infrastruttura.