Parcerias de plataforma para desenvolvedores

A implantação de um aplicativo em nuvem requer uma rede consistente, além de um amplo armazenamento e poder de computação. Mas isso abrange apenas a arquitetura, deixando de fora todas as outras ferramentas e serviços necessários para criar, implantar e dar suporte aos seus aplicativos. Para simplificar sua configuração e interoperabilidade ao implantar seus aplicativos, a Cloudflare está lançando nossas Parcerias de Plataformas para Desenvolvedores, trabalhando com parceiros importantes em áreas como conectividade de banco de dados, autenticação e gerenciamento de infraestrutura.
Nossos produtos de borda em nuvem e os produtos de parceiros se integram perfeitamente às pilhas existentes e aumentam a produtividade do desenvolvedor por meio de simples fluxos de trabalho de desenvolvimento e implantação.
É preciso um esforço conjunto para desenvolver e manter um aplicativo. O Cloudflare Workers é a plataforma de computação que oferece maior facilidade de uso aos desenvolvedores e estamos ampliando seus recursos conectando-a aos diversos componentes que os desenvolvedores gostariam de ter por meio de parcerias com diversas empresas. Agora, o Cloudflare Workers pode criar casos de uso distribuídos, globais e transacionais nativamente, com chamadas de API, diretamente do Workers.
A Cloudflare está criando parcerias com seis empresas focadas em observabilidade que estão profundamente integradas ao ecossistema do Cloudflare Workers. Essas parcerias irão agregar um valor imediato criando um reforço operacional para manter sua próxima geração de aplicativos e torná-los mais rápidos, mais seguros e invioláveis em termos de produção.
Saiba mais sobre o abrangente ecossistema de plataformas de desenvolvedores da Cloudflare e veja como nossas integrações com parceiros estão oferecendo aos desenvolvedores a liberdade e a flexibilidade de optar por uma variedade de ferramentas.
Saiba por que a Cloudflare fez parceria com provedores de CMS como Sanity, Strapi, Contentful e WordPress para permitir que os desenvolvedores automatizem suas criações de sites estáticos com base em alterações de conteúdo e como os Ganchos de Implantação permitem que os clientes sejam mais estratégicos ao decidir quando fazer essas compilações.
Saiba como a parceria entre a Cloudflare e o StackBlitz ajuda a levar a experiência da Wrangler para mais perto dos desenvolvedores — diretamente para o navegador, sem requerer nenhuma dependência.
Saiba por que a parceria da Cloudflare com a Sentry, a Honeycomb e a Stytch oferece uma oportunidade de colaboração com outros provedores populares de observabilidade, monitoramento e autenticação para que estes forneçam seus próprios plugins do Pages.