Parcerias de plataforma para desenvolvedores A Cloudflare está trabalhando com parceiros para fornecer rede, armazenamento e potência de computação para entregar aplicativos com mais rapidez e segurança

A implantação de um aplicativo em nuvem requer uma rede consistente, além de um amplo armazenamento e poder de computação. Mas isso abrange apenas a arquitetura, deixando de fora todas as outras ferramentas e serviços necessários para criar, implantar e dar suporte aos seus aplicativos. Para simplificar sua configuração e interoperabilidade ao implantar seus aplicativos, a Cloudflare está lançando nossas Parcerias de Plataformas para Desenvolvedores, trabalhando com parceiros importantes em áreas como conectividade de banco de dados, autenticação e gerenciamento de infraestrutura.