Todo aplicativo tem duas partes: o código e o estado.

O estado nem sempre é a coisa mais fácil de funcionar em um sistema massivamente distribuído. Quando um aplicativo é executado em mais de 200 data centers simultaneamente, há uma necessidade inerente de abrir mão do melhor desempenho, disponibilidade e escala em favor da distribuição de dados, de forma a garantir que todos os data centers vejam os mesmos dados em determinado ponto no tempo.

Nossa meta é tornar o estado na borda perfeitamente integrado, mas pense em casos de uso como uma consulta a conjuntos de dados complexos ou comunicação com um sistema relacional registrado. Reconhecemos que sempre haverá casos de uso de comunicação entre um usuário do Workers e uma linguagem de consulta existente.

Estamos anunciando as parcerias abaixo para que os desenvolvedores possam se basear no Workers com total confiança. Uma parceria com duas empresas de dados distribuídos, Macrometa e Fauna, para ajudar os desenvolvedores a escolher um banco de dados que coloca a borda em primeiro lugar ao criar um novo aplicativo no Workers.