Toda aplicación tiene dos partes: código y estado.

El funcionamiento del estado no siempre es lo más fácil en un sistema distribuido masivo. Cuando una aplicación se ejecuta en más de 200 centros de datos simultáneamente surgen disyuntivas inherentes entre la distribución de los datos para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la escalabilidad, y la garantía de que todos los centros de datos accedan a los mismos datos en un momento determinado.

Nuestro objetivo es simplificar el estado en el perímetro. Brindar soporte a casos de uso como la consulta de conjuntos de datos complejos o la comunicación con un sistema de registro relacional. Reconocemos que siempre habrá casos de uso basados en la comunicación entre un Worker y un lenguaje de consulta existente.

A continuación, anunciamos dos colaboraciones para que los programadores puedan desarrollar en Workers con total confianza. Macrometa y Fauna son dos empresas de datos distribuidos con las que nos hemos asociado para ayudar a los desarrolladores a elegir una base de datos perimetral cuando creen una nueva aplicación en Workers.