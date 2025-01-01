Solo de manera conjunta se puede desarrollar y mantener una aplicación. Cloudflare Workers es la plataforma informática más descriptiva para desarrolladores. En asociación con varias empresas, estamos ampliando sus funciones uniendo varios componentes que a los desarrolladores les gustaría que incluyéramos. Cloudflare Workers ahora puede desarrollar casos de uso distribuidos, globales y transaccionales de forma nativa con llamadas directas a la API desde Workers.
Toda aplicación tiene dos partes: código y estado.
El funcionamiento del estado no siempre es lo más fácil en un sistema distribuido masivo. Cuando una aplicación se ejecuta en más de 200 centros de datos simultáneamente surgen disyuntivas inherentes entre la distribución de los datos para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la escalabilidad, y la garantía de que todos los centros de datos accedan a los mismos datos en un momento determinado.
Nuestro objetivo es simplificar el estado en el perímetro. Brindar soporte a casos de uso como la consulta de conjuntos de datos complejos o la comunicación con un sistema de registro relacional. Reconocemos que siempre habrá casos de uso basados en la comunicación entre un Worker y un lenguaje de consulta existente.
A continuación, anunciamos dos colaboraciones para que los programadores puedan desarrollar en Workers con total confianza. Macrometa y Fauna son dos empresas de datos distribuidos con las que nos hemos asociado para ayudar a los desarrolladores a elegir una base de datos perimetral cuando creen una nueva aplicación en Workers.
Cloudflare tiene el placer de anunciar una asociación para datos globales con Macrometa, un servicio de datos que ofrece una plataforma con estado para que los desarrolladores creen aplicaciones enriquecidas, geodistribuidas y con estado en el perímetro con Cloudflare Workers.
También nos complace anunciar nuestra asociación para cargas de trabajo transaccionales con Fauna, una API de datos para aplicaciones modernas. Juntos, Cloudflare y Fauna permiten a los desarrolladores crear aplicaciones con estado que escalan dinámicamente y mantienen un nivel de coherencia óptimo.
Conoce cómo las asociaciones de Cloudflare con Macrometa y Fauna están ayudando a resolver casos de uso complejos en función de los datos en el perímetro.