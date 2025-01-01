Me interesa

Asociaciones con proveedores de IA

Empresas pioneras de IA generativa confían en Cloudflare

Cloudflare R2 Storage, la solución de almacenamiento de objetos distribuidos que elimina los costos de salida, les brinda la infraestructura que necesitan a las principales empresas de inteligencia artificial (IA) generativa. Estas asociaciones ayudan a las empresas de infraestructura de IA a evitar dependencias de proveedores y a acceder a modelos de IA generativa de entrenamiento a menor costo.

Descripción general

La IA generativa necesita GPU potentes para ejecutar tareas de procesamiento paralelo de manera eficiente. Workers AI de Cloudflare permite que los usuarios usen modelos de aprendizaje automático en GPU sin servidor dentro de la red global de Cloudflare. Dado que los modelos de entrenamiento para startups basados en IA generativa se enfrentan a déficits de recursos informáticos por parte de los proveedores de nube, Cloudflare ofrece flexibilidad con R2, que sirve como almacenamiento de objetos para datos de entrenamiento. Esto les permite a los clientes elegir el mejor proveedor de nube de GPU en función de la capacidad, el costo y el rendimiento, sin pagar tarifas por la transferencia de datos.

Nuestros socios

Socios de Cloudflare (empresas líderes en el ecosistema de IA generativa y ML), incluidos los que ofrecen modelos básicos conocidos, que se integran con el almacenamiento de objetos R2 para conjuntos de datos usados en procesos de entrenamiento: Vectorize para incrustación de vectores y AI Gateway para almacenaje en caché, rate limiting y análisis. Estas asociaciones garantizan que los clientes puedan desarrollar y usar aplicaciones de IA con las herramientas que elijan de la manera más simple y eficiente.

Nuestros clientes

Empresas de IA como Character.ai, Leonardo.ai, Lexica.art y SiteGPT.ai dependen de Cloudflare en lo que respecta a las herramientas necesarias para generar todas las inferencias, imágenes y conversaciones, entre otras cosas, que se destinan a usuarios en todo el mundo en tiempo real.

Si te interesan nuestras integraciones de socios, ponte en contacto con nosotros.

