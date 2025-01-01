La IA generativa necesita GPU potentes para ejecutar tareas de procesamiento paralelo de manera eficiente. Workers AI de Cloudflare permite que los usuarios usen modelos de aprendizaje automático en GPU sin servidor dentro de la red global de Cloudflare. Dado que los modelos de entrenamiento para startups basados en IA generativa se enfrentan a déficits de recursos informáticos por parte de los proveedores de nube, Cloudflare ofrece flexibilidad con R2, que sirve como almacenamiento de objetos para datos de entrenamiento. Esto les permite a los clientes elegir el mejor proveedor de nube de GPU en función de la capacidad, el costo y el rendimiento, sin pagar tarifas por la transferencia de datos.