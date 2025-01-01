Asociaciones de plataformas para desarrolladores Cloudflare está trabajando con socios para brindar la red, el almacenamiento y la computación eficaz que permitan ofrecer aplicaciones más rápidas y seguras

La implementación de una aplicación en la nube requiere una red sólida, una amplia capacidad de almacenamiento y capacidad de proceso. Sin embargo, estos requisitos solo cubren la arquitectura, y no incluyen todas las demás herramientas y servicios necesarios para crear, implementar y brindar soporte a tus aplicaciones. Para simplificar la configuración y la interoperabilidad a la hora de implementar tus aplicaciones, Cloudflare pone en marcha un programa de asociaciones para su plataforma de desarrolladores que le permitirá trabajar con socios clave en áreas como la conectividad de bases de datos, la autenticación y la gestión de la infraestructura.