Asociaciones de plataformas para desarrolladores

La implementación de una aplicación en la nube requiere una red sólida, una amplia capacidad de almacenamiento y capacidad de proceso. Sin embargo, estos requisitos solo cubren la arquitectura, y no incluyen todas las demás herramientas y servicios necesarios para crear, implementar y brindar soporte a tus aplicaciones. Para simplificar la configuración y la interoperabilidad a la hora de implementar tus aplicaciones, Cloudflare pone en marcha un programa de asociaciones para su plataforma de desarrolladores que le permitirá trabajar con socios clave en áreas como la conectividad de bases de datos, la autenticación y la gestión de la infraestructura.
Nuestros productos en la nube perimetral y los productos de nuestros socios se adaptan fácilmente a las pilas existentes y mejoran la productividad de los desarrolladores a través de flujos de trabajo de desarrollo e implementación sencillos.
Solo de manera conjunta se puede desarrollar y mantener una aplicación. Cloudflare Workers es la plataforma informática más descriptiva para desarrolladores. En asociación con varias empresas, estamos ampliando sus funciones uniendo varios componentes que a los desarrolladores les gustaría que incluyéramos. Cloudflare Workers ahora puede desarrollar casos de uso distribuidos, globales y transaccionales de forma nativa con llamadas directas a la API desde Workers.
Cloudflare se asocia con seis empresas de soluciones de observabilidad que están profundamente integradas en el ecosistema de Cloudflare Workers. Estas asociaciones ofrecerán un valor inmediato en la creación de fuerza operativa para mantener y ofrecer rapidez, seguridad y protección a tu próxima generación de aplicaciones en producción.
Conoce el amplio ecosistema de plataformas para desarrolladores de Cloudflare y cómo las integraciones de nuestros socios ofrecen libertad y flexibilidad a los programadores para elegir entre una gran variedad de herramientas.
Descubre por qué nos asociamos con proveedores de CMS como Sanity, Strapi, Contentful y WordPress para permitir a los desarrolladores automatizar el desarrollo de sitios estáticos en función de los cambios de contenido, y cómo los enlaces durante las implementaciones permiten ser más estratégicos sobre cuándo deben producirse estos desarrollos.
Conoce cómo la asociación de Cloudflare y StackBlitz ayuda a acercar la experiencia de Wrangler a los desarrolladores, directamente a su navegador, sin necesidad de dependencias.
Conoce por qué la asociación de Cloudflare con Sentry, Honeycomb y Stytch ofrece la oportunidad de colaborar con los proveedores más conocidos de soluciones de observabilidad, monitorización y autenticación de terceros para ofrecer sus propios complementos para Pages.