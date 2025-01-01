開發人員平台合作夥伴關係 Cloudflare 正在與合作夥伴攜手提供網路、儲存空間與運算功能，以期帶來更快速且更安全的應用程式

將應用程式部署到雲端需要強大的網路、適當的儲存空間，以及運算功能。但是，這僅涵蓋了架構，不包括構建、部署和支援應用程式所需的所有其他工具和服務。為了簡化部署應用程式的設定和互通性，Cloudflare 將推出我們的開發人員平台合作關係：與資料庫連線功能、驗證與基礎結構管理等領域的關鍵合作夥伴進行合作。