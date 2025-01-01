開發人員平台合作夥伴關係

將應用程式部署到雲端需要強大的網路、適當的儲存空間，以及運算功能。但是，這僅涵蓋了架構，不包括構建、部署和支援應用程式所需的所有其他工具和服務。為了簡化部署應用程式的設定和互通性，Cloudflare 將推出我們的開發人員平台合作關係：與資料庫連線功能、驗證與基礎結構管理等領域的關鍵合作夥伴進行合作。
我們的邊緣雲端產品與合作夥伴產品能夠完美地符合現有的堆疊，並透過簡易的開發與部署工作流程來提升開發人員生產力。
開發和維護應用程式所需的人員眾多。Cloudflare Workers 是最適合開發人員使用的運算平台。我們將與多家公司合作，連接開發人員喜愛的多種元件來擴充其功能。Cloudflare Workers 現在可以運用 Workers 的直接 API 呼叫，以原生方式打造分散式、全球化的交易使用案例。
Cloudflare 將與六個以可觀察性為重點的公司合作，他們已深度整合至 Cloudflare Workers 生態系統。這些合作關係將在打造作業能力方面提供即時價值，以維持並使新一代的應用程式實現快速、安全且具防禦能力。
瞭解 Cloudflare 廣泛的開發人員平台生態系統，以及此合作關係整合如何為開發人員提供工具選擇的自由度和靈活性。
瞭解 Cloudflare 為什麼與 Sanity、Strapi、Contentful 及 WordPress 等 CMS 提供者合作，以便允許開發人員根據內容變更自動化靜態網站的建置，以及部署勾點如何讓客戶能更具策略性地安排這些建置的發生時機。
瞭解 Cloudflare 和 StackBlitz 的合作關係如何協助讓 Wrangler 的體驗更貼近開發人員的需求——直接搭配瀏覽器，無需相依性。
瞭解為什麼 Cloudflare 與 Sentry、Honeycomb 和 Stytch 的合作關係是與熱門第三方可觀察性、監控和驗證等提供者協同合作以提供自有 Pages 外掛程式的大好機會。