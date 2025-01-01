Partenariats de la plateforme pour développeurs Cloudflare travaille avec des partenaires pour fournir le réseau, le stockage et la puissance de traitement indispensables pour déployer des applications plus rapidement et plus sûrement

Le déploiement d'une application sur le cloud nécessite un réseau robuste, une ample capacité de stockage et une grande puissance de traitement. Ces conditions ne couvrent toutefois que l'architecture. Elles n'incluent pas les autres outils et services nécessaires au développement, au déploiement et au support de vos applications. Pour simplifier la configuration et l'interopérabilité lors du déploiement de vos applications, Cloudflare lance un programme de partenariats concernant sa plateforme pour développeurs, conçu pour permettre la collaboration avec des partenaires clés dans divers domaines, tels que la connectivité, l'authentification et la gestion de l'infrastructure des bases de données.