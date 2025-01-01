Partenariats de la plateforme pour développeurs

Le déploiement d'une application sur le cloud nécessite un réseau robuste, une ample capacité de stockage et une grande puissance de traitement. Ces conditions ne couvrent toutefois que l'architecture. Elles n'incluent pas les autres outils et services nécessaires au développement, au déploiement et au support de vos applications. Pour simplifier la configuration et l'interopérabilité lors du déploiement de vos applications, Cloudflare lance un programme de partenariats concernant sa plateforme pour développeurs, conçu pour permettre la collaboration avec des partenaires clés dans divers domaines, tels que la connectivité, l'authentification et la gestion de l'infrastructure des bases de données.
Nos produits cloud périphériques et nos produits partenaires s'intègrent sans effort dans les piles existantes. Ils améliorent ainsi la productivité des développeurs par l'intermédiaire de flux de travail simples en matière de développement et de déploiement.
Le développement et l'entretien d'une application constituent une œuvre collective. La plateforme informatique Cloudflare Workers est la plus adaptée aux développeurs. Grâce aux partenariats conclus avec plusieurs entreprises, nous étendons ses possibilités en la connectant aux divers éléments dont les développeurs aimeraient bénéficier. Cloudflare Workers peut désormais développer nativement des scénarios d'utilisation distribués, mondiaux et transactionnels à l'aide d'appels d'API directement émis depuis la plateforme.
Cloudflare s'associe à six entreprises axées sur l'observabilité, profondément intégrées à l'écosystème Cloudflare Workers. Ces partenariats permettront de créer immédiatement de la valeur lors du développement de la puissance opérationnelle nécessaire à l'entretien, à l'accélération et à la sécurisation de votre prochaine génération d'applications pendant la production.
Découvrez le vaste écosystème pour développeurs de Cloudflare et la manière dont nos intégrations partenaires assurent à ces derniers la liberté et la flexibilité de choix parmi un large éventail d'outils.
Découvrez pourquoi Cloudflare s'est associée à des fournisseurs de CMS, comme Sanity, Strapi, Contentful et WordPress, afin de permettre aux développeurs d'automatiser les sites statiques en fonction des modifications du contenu, tout en se montrant plus stratégiques quant au moment d'effectuer ces changements grâce aux hooks de déploiement.
Découvrez comment le partenariat conclu entre Cloudflare et StackBlitz permet de rapprocher l'expérience Wrangler des développeurs, directement au sein de leur navigateur, sans aucune dépendance requise.
Découvrez pourquoi les partenariats de Cloudflare avec Sentry, Honeycomb et Stytch constituent une occasion de collaborer avec des fournisseurs d'observabilité, de surveillance et d'authentification tiers afin de leur permettre de proposer leurs propres plug-ins pour Pages.